Jubilados de ANSES: el extra de $120.000 que sigue vigente en 2026 y pocos conocen

Enero llega con un alivio para los jubilados y pensionados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante este mes se mantiene un esquema de cobro reforzado, con beneficios que pueden acumularse y mejorar el ingreso total.
Además del aumento por movilidad y del bono extraordinario, que solo cobran quienes perciben la jubilación mínima, todos los jubilados, sin distinción de haberes, podrán acceder a un extra de hasta $120.000 a través de reintegros por consumo con tarjeta de débito.
Aumento del 2,5% para todas las jubilaciones
En primer lugar, ANSES aplicará en enero un incremento del 2,5%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, en el marco del esquema de movilidad mensual vigente.
Con esta actualización, los montos quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $349.401,58
- Haber máximo: $2.351.141,84
Este aumento impacta sobre el haber base y alcanza a todos los jubilados y pensionados del sistema previsional.
Bono extraordinario: solo para quienes cobran la mínima
Al haber actualizado se le suma un bono extraordinario, que tiene un criterio focalizado:
- $70.000 completos para quienes cobran la jubilación mínima.
- Monto proporcional para quienes superan la mínima, hasta alcanzar un ingreso total de $419.401,58.
- Quienes superen ese tope no acceden al bono, ya que el refuerzo está destinado exclusivamente a los ingresos más bajos.
Extra para todos: reintegro de hasta $120.000 por consumo
El tercer beneficio, y el más amplio, es el reintegro por consumo con tarjeta de débito, en el marco del programa Beneficios ANSES.
Este extra no depende del haber que cobre el jubilado y permite recuperar hasta $120.000 por compras realizadas en comercios adheridos.
Puntos clave del reintegro:
- Aplica a todos los jubilados y pensionados.
- No requiere realizar ningún trámite.
- El reintegro se acredita de forma automática en la cuenta bancaria.
- Solo es válido para pagos con tarjeta de débito.
- Tiene vigencia hasta el 22 de enero.
Cuánto puede cobrar un jubilado en enero con los tres beneficios
Un jubilado que percibe la mínima y logra aprovechar el esquema completo puede alcanzar en enero un ingreso total de:
- Jubilación con aumento: $349.401,58
- Bono extraordinario: $70.000
- Reintegros por consumo: hasta $120.000
- Total posible: más de $539.000 en el mes.
