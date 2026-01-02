viernes 2 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A no descuidarse

Jubilados de ANSES: el extra de $120.000 que sigue vigente en 2026 y pocos conocen

Además del aumento del 2,5%, los jubilados que cobran la mínima y la máxima podrán acceder a un extra de $120.000. ¿En qué consiste?

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES cuenta con distintas prestaciones para jubilados y pensionados.

ANSES cuenta con distintas prestaciones para jubilados y pensionados.

Enero llega con un alivio para los jubilados y pensionados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante este mes se mantiene un esquema de cobro reforzado, con beneficios que pueden acumularse y mejorar el ingreso total.

Lee además
el segundo dia del 2026, con calor ¿y viento sur?: mira los datos del tiempo para este viernes en san juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan
calor sofocante y tormentas en el inicio del ano: san juan bajo alerta amarilla
SMN

Calor sofocante y tormentas en el inicio del año: San Juan bajo alerta amarilla

Además del aumento por movilidad y del bono extraordinario, que solo cobran quienes perciben la jubilación mínima, todos los jubilados, sin distinción de haberes, podrán acceder a un extra de hasta $120.000 a través de reintegros por consumo con tarjeta de débito.

Aumento del 2,5% para todas las jubilaciones

En primer lugar, ANSES aplicará en enero un incremento del 2,5%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, en el marco del esquema de movilidad mensual vigente.

Con esta actualización, los montos quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $349.401,58
  • Haber máximo: $2.351.141,84

Este aumento impacta sobre el haber base y alcanza a todos los jubilados y pensionados del sistema previsional.

Bono extraordinario: solo para quienes cobran la mínima

Al haber actualizado se le suma un bono extraordinario, que tiene un criterio focalizado:

  • $70.000 completos para quienes cobran la jubilación mínima.
  • Monto proporcional para quienes superan la mínima, hasta alcanzar un ingreso total de $419.401,58.
  • Quienes superen ese tope no acceden al bono, ya que el refuerzo está destinado exclusivamente a los ingresos más bajos.

Extra para todos: reintegro de hasta $120.000 por consumo

El tercer beneficio, y el más amplio, es el reintegro por consumo con tarjeta de débito, en el marco del programa Beneficios ANSES.

Este extra no depende del haber que cobre el jubilado y permite recuperar hasta $120.000 por compras realizadas en comercios adheridos.

Puntos clave del reintegro:

  • Aplica a todos los jubilados y pensionados.
  • No requiere realizar ningún trámite.
  • El reintegro se acredita de forma automática en la cuenta bancaria.
  • Solo es válido para pagos con tarjeta de débito.
  • Tiene vigencia hasta el 22 de enero.

Cuánto puede cobrar un jubilado en enero con los tres beneficios

Un jubilado que percibe la mínima y logra aprovechar el esquema completo puede alcanzar en enero un ingreso total de:

  • Jubilación con aumento: $349.401,58
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Reintegros por consumo: hasta $120.000
  • Total posible: más de $539.000 en el mes.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Granizo y lluvias intensas en el cierre del 2025 en San Juan: rige alerta para varios departamentos

Alerta amarilla por tormentas intensas y posible caída de granizo para varios departamentos de San Juan

Año Nuevo con calor y nubosidad: así estará el tiempo en San Juan este 31

Hay alerta por tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas para 5 departamentos de San Juan

En detalle, los controles que realizará la Policía de San Juan por Año Nuevo

Dos departamentos del Gran San Juan, con problemas en el suministro de agua debido a las lluvias

Un temblor sacudió el inicio de la mañana sanjuanina este martes

Qué pasará con el servicio de colectivos el próximo jueves 1 de enero

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Otro sanjuanino fue víctima del intento de robo de su camioneta en La Serena, Chile.
Alarma

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac
Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

En San Juan, la Dirección de Rentas aplicará descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.
Beneficio

En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado
Sarmiento

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado

Te Puede Interesar

El cambio de tránsito en distintos tramos de dos arterias de la Capital generan confunsiones y demandan el intenso trabajo de Monitores Urbanos.
Videonota

Pitidos y señas con los brazos, una constante en las calles de Capital que ahora son de una sola mano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito
Impactante

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

Boletas de luz: desde enero de 2026 rige un nuevo régimen nacional de subsidios eléctricos y San Juan gestiona topes de consumo más altos y descuentos adicionales por su condición de zona cálida.
Energía eléctrica

San Juan y la luz en 2026: desde el EPRE explicaron qué cambia con el nuevo régimen de subsidios

La Selección Argentina de hockey sobre patines.
Hockey sobre patines

Argentina, la segunda mejor selección del mundo: quién la supera y cuáles son los clubes sanjuaninos mejores rankeados

Identificaron al anciano que fue atropellado en Capital
Estado de salud

Identificaron al anciano que fue atropellado en Capital