Jubilados de ANSES: el extra de $120.000 que sigue vigente en 2026 y pocos conocen

ANSES cuenta con distintas prestaciones para jubilados y pensionados.

Enero llega con un alivio para los jubilados y pensionados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante este mes se mantiene un esquema de cobro reforzado, con beneficios que pueden acumularse y mejorar el ingreso total.

Además del aumento por movilidad y del bono extraordinario, que solo cobran quienes perciben la jubilación mínima, todos los jubilados, sin distinción de haberes, podrán acceder a un extra de hasta $120.000 a través de reintegros por consumo con tarjeta de débito.

Aumento del 2,5% para todas las jubilaciones

En primer lugar, ANSES aplicará en enero un incremento del 2,5%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, en el marco del esquema de movilidad mensual vigente.

Con esta actualización, los montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $349.401,58

Haber máximo: $2.351.141,84

Este aumento impacta sobre el haber base y alcanza a todos los jubilados y pensionados del sistema previsional.

Bono extraordinario: solo para quienes cobran la mínima

Al haber actualizado se le suma un bono extraordinario, que tiene un criterio focalizado:

$70.000 completos para quienes cobran la jubilación mínima.

Monto proporcional para quienes superan la mínima, hasta alcanzar un ingreso total de $419.401,58.

Quienes superen ese tope no acceden al bono, ya que el refuerzo está destinado exclusivamente a los ingresos más bajos.

Extra para todos: reintegro de hasta $120.000 por consumo

El tercer beneficio, y el más amplio, es el reintegro por consumo con tarjeta de débito, en el marco del programa Beneficios ANSES.

Este extra no depende del haber que cobre el jubilado y permite recuperar hasta $120.000 por compras realizadas en comercios adheridos.

Puntos clave del reintegro:

Aplica a todos los jubilados y pensionados.

No requiere realizar ningún trámite.

El reintegro se acredita de forma automática en la cuenta bancaria.

Solo es válido para pagos con tarjeta de débito.

Tiene vigencia hasta el 22 de enero.

Cuánto puede cobrar un jubilado en enero con los tres beneficios

Un jubilado que percibe la mínima y logra aprovechar el esquema completo puede alcanzar en enero un ingreso total de:

Jubilación con aumento: $349.401,58

Bono extraordinario: $70.000

Reintegros por consumo: hasta $120.000

Total posible: más de $539.000 en el mes.

FUENTE: Crónica