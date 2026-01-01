jueves 1 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
SMN

Calor sofocante y tormentas en el inicio del año: San Juan bajo alerta amarilla

El SMN anticipa jornadas con temperaturas extremas que rozarán los 38 grados y la posible llegada de lluvias y tormentas aisladas. Recomiendan extremar cuidados ante el combo de calor y actividad eléctrica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El comienzo del año llega con condiciones meteorológicas exigentes para San Juan. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la provincia atraviesa una alerta amarilla por altas temperaturas durante el jueves 1 de enero, jornada en la que el termómetro trepará hasta los 38 grados, con chances de tormentas hacia la tarde y la noche.

Lee además
el segundo dia del 2026, con calor ¿y viento sur?: mira los datos del tiempo para este viernes en san juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan
granizo y lluvias intensas en el cierre del 2025 en san juan: rige alerta para varios departamentos
Video

Granizo y lluvias intensas en el cierre del 2025 en San Juan: rige alerta para varios departamentos

Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto y la temperatura rondará los 27 grados, sin probabilidades de precipitaciones. Sin embargo, con el correr de las horas el calor se intensificará y el panorama cambiará.

Tormentas y viento para la tarde y la noche

Para la tarde del jueves se espera el momento más crítico del día: además del pico térmico, podrían desarrollarse tormentas, con una probabilidad de lluvia que oscila entre el 40 y el 70 por ciento. El viento soplará desde el sector sureste, aportando algo de alivio, aunque sin lograr bajar de forma significativa la sensación térmica.

Por la noche, el pronóstico indica que persistirán las tormentas aisladas, con temperaturas cercanas a los 33 grados y una chance de precipitaciones estimada entre el 10 y el 40 por ciento.

Viernes con menos lluvias, pero sin alivio térmico

El viernes 2 de enero llegará con una leve mejora en las condiciones climáticas. Tras una madrugada inestable, con tormentas aisladas y una mínima de 24 grados, el tiempo tenderá a estabilizarse durante el resto del día.

El cielo permanecerá parcialmente nublado tanto por la mañana como por la tarde y la noche, sin lluvias previstas. No obstante, el calor seguirá siendo protagonista: la temperatura máxima alcanzará los 37 grados. Además, se espera un aumento del viento, con ráfagas del sureste que podrían ubicarse entre los 23 y 31 kilómetros por hora.

Recomendaciones ante el alerta

Desde los organismos oficiales reiteraron una serie de medidas preventivas ante el alerta amarilla por temperaturas extremas. Aconsejan beber abundante agua, reducir la exposición solar durante las horas pico, usar ropa liviana y clara, y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con problemas de salud.

En paralelo, por la posibilidad de tormentas, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y no buscar refugio bajo árboles o estructuras metálicas durante la actividad eléctrica.

Seguí leyendo

Alerta amarilla por tormentas intensas y posible caída de granizo para varios departamentos de San Juan

Año Nuevo con calor y nubosidad: así estará el tiempo en San Juan este 31

Hay alerta por tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas para 5 departamentos de San Juan

En detalle, los controles que realizará la Policía de San Juan por Año Nuevo

Dos departamentos del Gran San Juan, con problemas en el suministro de agua debido a las lluvias

Un temblor sacudió el inicio de la mañana sanjuanina este martes

Qué pasará con el servicio de colectivos el próximo jueves 1 de enero

Golpe bajo en Puyuta: Coneja Díaz dejó de ser el técnico de Sportivo Desamparados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el segundo dia del 2026, con calor ¿y viento sur?: mira los datos del tiempo para este viernes en san juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
El peor comienzo del año

Recibió el 2026 en otra casa y cuando volvió a la suya, en Concepción, la encontró desvalijada

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac
Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado
Sarmiento

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado

Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana
Comando Urbano

Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Estado de salud

Qué se sabe sobre la primera bebé del 2026 nacida en el Hospital Rawson y el delicado cuadro de su mamá

Por Redacción Tiempo de San Juan
El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

El tren Belgrano Cargas en San Juan transporta unas 50 mil toneladas mensuales de San Juan a Buenos Aires.
Política ferroviaria

El gobierno de Milei pone primera al proceso para privatizar el Belgrano Cargas: cómo impacta en San Juan y qué dijeron en los últimos meses

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac
Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

Mordidas y picaduras: los bichos que encabezan las atenciones médicas por envenenamiento en San Juan
Atención

Mordidas y picaduras: los "bichos" que encabezan las atenciones médicas por envenenamiento en San Juan