Precaución en Valle Fértil: las lluvias afectaron la transitada Ruta Nacional 150

La Dirección Nacional de Vialidad emitió este domingo un comunicado oficial para alertar a los conductores sobre complicaciones en distintas rutas nacionales de la provincia de San Juan, a raíz de las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas.

Según se informó, en la Ruta Nacional 150, a la altura del kilómetro 92, en el sector del Control de Baldecito, en Valle Fértil, se detectó el descenso de agua sobre la calzada. Personal de Vialidad Nacional se encuentra trabajando en el lugar y se solicita a los usuarios circular con extrema precaución.

En tanto, sobre la Ruta Nacional 40 Norte, en el tramo comprendido entre Huaco y el límite con la provincia de La Rioja, se reporta presencia de agua en distintos puntos del recorrido, lo que podría afectar la transitabilidad. Desde el organismo vial recomendaron reducir la velocidad y respetar estrictamente las indicaciones del personal apostado en la zona.

El comunicado fue emitido a las 11hs de este 18 de enero de 2026, y se recuerda a los conductores la importancia de mantenerse informados sobre el estado de las rutas antes de emprender viajes, especialmente ante condiciones climáticas adversas.

El video:

https://www.instagram.com/reels/DTp_t18EdSt/