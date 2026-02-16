lunes 16 de febrero 2026

¡Un espectáculo!

Con carrozas asombrosas, disfraces y espuma, Calingasta deslumbró en su 48° edición del Carnaval

La Avenida Argentina fue escenario de una verdadera fiesta popular que reunió a familias de todo el departamento. Este lunes continúa la celebración y se elegirá la Reina del Carnaval 2026. No te pierdas la increíble galería de fotos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La noche del domingo 15 de febrero quedará guardada en la memoria de los calingastinos. La 48° edición del Carnaval de Calingasta volvió a transformar la Avenida Argentina, en Villa Calingasta, en un corredor de color, música y alegría que convocó a una multitud.

Desde temprano, familias enteras comenzaron a instalarse a ambos lados de la avenida con sillas y reposeras, dispuestas a no perderse detalle del desfile. El clima fue el de las grandes celebraciones: vecinos saludándose, chicos corriendo con espuma en la mano y adultos que, por unas horas, dejaron atrás la rutina para entregarse a la fiesta.

634341370_1486570602830381_7440421986938534737_n

El evento contó con la presencia del vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, junto a otras autoridades provinciales y departamentales, que acompañaron una de las celebraciones más tradicionales del calendario cultural calingastino.

El desfile que une al departamento

En esta 48° edición participaron entidades deportivas y distintas instituciones del departamento, con representantes de Villa Calingasta, La Planta, La Isla y otros puntos del valle. Cada grupo aportó su impronta con coreografías, disfraces y carrozas que sorprendieron al público.

WhatsApp Image 2026-02-16 at 10.15.35 AM (1)

Los motivos alegóricos no pasaron desapercibidos. Muchos de ellos fueron elaborados con enorme esfuerzo por vecinos que durante semanas trabajaron en sus diseños. Las temáticas más originales y carnavaleras de la zona desfilaron sobre camionetas y vehículos adaptados, que transportaron estructuras, escenografías y personajes que despertaron aplausos y ovaciones.

Hubo brillo, hubo creatividad y hubo identidad. Porque el carnaval, en Calingasta, es también una muestra del trabajo colectivo y del compromiso de cada barrio con su fiesta.

La challa y las sonrisas, protagonistas

Uno de los momentos más entrañables fue la clásica challa entre los más chicos. Entre espuma y risas, los niños fueron protagonistas de una postal que se repite año tras año y que mantiene viva la esencia del carnaval.

WhatsApp Image 2026-02-16 at 10.15.36 AM (1)

Las sonrisas de grandes y chicos marcaron el pulso de una noche en la que el color lo inundó todo. Desde los trajes más extravagantes hasta los detalles más simples, cada paso por la avenida fue celebrado por un público que respondió con entusiasmo.

637930428_1486570796163695_1281500107012113545_n

La fiesta continuará este lunes 16 de febrero, feriado de Carnaval, cuando se realice la esperada elección de la Reina del Carnaval 2026, otro de los momentos centrales de esta tradicional celebración que, edición tras edición, reafirma su lugar en el corazón del departamento.

Calingasta volvió a demostrar que su carnaval no es solo un desfile: es identidad, comunidad y alegría compartida.

Con carrozas asombrosas, disfraces y espuma, Calingasta deslumbró en su 48° edición del Carnaval
