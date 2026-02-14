San Martín potencia su turismo: trekking renovado y más cuidado, y la puesta en valor de la "Ruta del Algarrobo"

El trekking en la zona del Complejo Ceferino Namuncurá es una cita ineludible en San Martín.

San Martín continúa transformándose en uno de los polos turísticos con mayor crecimiento en la Provincia. Combinando el deporte de montaña con la identidad productiva, el municipio ha dado un importante paso en la puesta en valor de sus recursos naturales.

Lo último en sumarse a esta propuesta es una moderna cartelería informativa en los senderos de trekking del Complejo Ceferino Namuncurá , una mejora que busca mejorar la experiencia del visitante y garantizar su seguridad en el cerro.

La geografía del complejo permite una oferta diversa que se adapta a cualquier perfil de visitante. Gracias a la nueva señalización, los caminantes pueden elegir recorridos según su capacidad física:

Dificultad Baja: Trayectos llanos y amigables, pensados para paseos recreativos, niños y adultos mayores que buscan aire puro sin exigencias extremas.

Dificultad Media: Circuitos que presentan desniveles moderados, ideales para quienes practican actividad física habitualmente y buscan un desafío aeróbico.

Dificultad Alta: Senderos técnicos con pendientes pronunciadas, diseñados para atletas y senderistas experimentados que desean poner a prueba su resistencia en terreno escarpado.

Para disfrutar de estas opciones, desde el municipio sanmartiniano recuerdan la importancia de la prevención. Es fundamental asistir con vestimenta adecuada, gorra, protector solar y una reserva de agua suficiente. Asimismo, se recomienda el consumo de alimentos ligeros (frutas o barras de cereal) para mantener la energía durante el recorrido.

Tras una jornada de caminata, el Complejo Ceferino Namuncurá ofrece el marco perfecto para el descanso. El predio cuenta con mesas y espacios acondicionados para matear y compartir un momento en familia o con amigos, rodeados de la tranquilidad que solo el paisaje de San Martín puede ofrecer.

Identidad y sabor en la Ruta del Algarrobo

Pero San Martín no es solo deporte; es también historia viva. El departamento es protagonista de la "Ruta del Algarrobo", un ambicioso proyecto que busca poner en valor a este árbol emblemático de la flora sanjuanina. Esta iniciativa no solo protege el patrimonio ambiental, sino que funciona como una vitrina para los emprendedores locales que transforman sus frutos en productos de alta calidad, desde harinas y café de algarroba hasta artesanías únicas.

Algunas de las estaciones de esta ruta, como es el caso de ‘De Palo’, resaltan la propuesta con un concepto de turismo rural y ecoturismo. Allí se desarrollan actividades temáticas que complementan e incorporan elementos a través de los cuales aumente la interacción del turista con la naturaleza.

Para quienes deseen planificar su visita, toda la agenda de actividades, salidas guiadas y novedades de los emprendedores se encuentra disponible en las redes sociales oficiales del municipio, un canal directo para no perderse nada de lo que sucede en San Martín.