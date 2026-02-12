9 de Julio encendió nuevas luces LED y avanza con el recambio en todo el departamento

L a Municipalidad de 9 de Julio inauguró este miércoles por la noche la nueva iluminación con tecnología LED en el barrio Senderos del Oeste, en el marco del plan municipal de recambio de luminarias. La iniciativa alcanzará a más de 10 localidades de distintos distritos , según lo anunció el intendente, y se integra a un proyecto más amplio de modernización y urbanización de cada barrio de 9 de Julio.

La intervención fue integral e incluyó además tareas de pintura, limpieza, raleo, ordenamiento del sector y la puesta en valor de los espacios comunes mediante la plantación de más de 90 ejemplares , contribuyendo al embellecimiento y recuperación del entorno urbano.

Durante el acto, el intendente Daniel Banega destacó: “No solo es encender luces, es encender seguridad, es encender la posibilidad de vivir mejor. Semana a semana continuaremos trabajando en distintas obras, para que 9 de Julio crezca de manera armónica y sin pausa”.

En el marco de la actividad, también se realizó la presentación de dos combis municipales totalmente reacondicionadas y equipadas, que estarán destinadas al traslado de chicos con discapacidad y al acompañamiento de actividades deportivas que se desarrollan en el departamento. Estas unidades forman parte de un plan de recuperación del parque automotor municipal, ya que habían sido recibidas en condiciones muy deterioradas.

A través de un trabajo integral, se llevaron adelante tareas de reparación mecánica, chapa y pintura, renovación interior, aire acondicionado, iluminación LED, sistemas de refrigeración, colocación de ventanillas, cortinado, rotulación y ploteado, dejando ambas movilidades a nuevo y listas para su uso. Desde el Municipio se remarcó que cada obra y acción se ejecuta mediante una planificación que aprovecha al máximo cada recurso, buscando "con poco, hacer mucho"