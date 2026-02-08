domingo 8 de febrero 2026

Vecinos y visitante, en alerta

Prevén un corte en el acceso a Zonda por Ruta 12: cuándo y cuánto tardará

Desde el municipio zondino comunicaron que a la altura del puente Blanco se realizarán tareas de limpieza por intermedio de maquinarias pesada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Municipalidad de Zonda emitió un comunicado para avisar a vecinos y visitantes que durante la mañana del lunes 9 de febrero se realizará un corte en el acceso por Ruta 12, más o menos a la altura del puente Blanco.

El corte programado responde a tareas de limpieza que se realizará en el lugar utilizando maquinaria pesada. Asimismo, se resaltó que dicha interrupción del tránsito tendrá lugar entre las 8:00 y las 14:00 de este lunes próximo.

El comunicado cierra con un pedido de disculpas y la consiguiente comprensión de la necesidad de realizar estas tareas tras las recientes crecidas que afectaron al departamento zondino.

