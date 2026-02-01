domingo 1 de febrero 2026

Reporte

Zonda, otra vez en problemas por las inundaciones: cuáles son los caminos afectados y por dónde circular

Tras las últimas crecientes, la Ruta Provincial 12 presenta tramos con material de arrastre y trabajos de limpieza en curso. El acceso al departamento está habilitado solo por Ullum, mientras especialistas advierten que el problema tiene causas estructurales que se repiten con cada tormenta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las consecuencias de las recientes inundaciones volvieron a sentirse con fuerza en Zonda. Durante la mañana de este domingo, el Ministerio de Infraestructura de San Juan informó que la Ruta Provincial 12 presenta sectores comprometidos por el arrastre de sedimentos, lo que obligó a desplegar tareas de despeje y a restringir el acceso al departamento.

Según detalló la Dirección Provincial de Vialidad, cuadrillas trabajan en distintos puntos del trazado con el objetivo de recuperar la transitabilidad. Mientras tanto, el ingreso a Zonda permanece habilitado únicamente por la Ruta Provincial 60, a través del departamento de Ullum.

En el tramo del Jardín de los Poetas, con ingreso por Ignacio de la Roza, se registró acumulación de material sobre el puente, donde operan equipos de limpieza. Situación similar se observa entre Puente Blanco y calle Las Moras, donde también se realizan tareas de despeje. En tanto, sobre calle Las Moras, desde la Ruta 12 hasta calle San Martín, continúan los trabajos para restablecer la circulación.

image

Desde Vialidad solicitaron a los conductores extremar la precaución y respetar las indicaciones del personal en la zona, mientras se actualiza la información de acuerdo con el avance de las tareas.

Un problema que va más allá de la lluvia

Las inundaciones que afectan de manera recurrente a Zonda no responden solo a fenómenos climáticos extremos. En los últimos días, especialistas y académicos volvieron a señalar que existen factores humanos y estructurales que agravan el impacto de cada tormenta.

image

El ingeniero Oscar Raúl Dölling, director de un programa de la Universidad Nacional de San Juan, explicó a Tiempo de San Juan que el sistema hidráulico del departamento se encuentra colapsado por múltiples causas. Entre ellas, mencionó el deterioro del antiguo dique Soldano, cuya capacidad de retención se redujo con el paso del tiempo, y la Ruta Provincial 12, que funciona como una barrera al flujo natural del agua debido a la falta de obras adecuadas como puentes y alcantarillas.

A esto se suma el ascenso de la napa freática durante lluvias intensas, la urbanización en zonas bajas y la impermeabilización del suelo, factores que aceleran la escorrentía y aumentan el volumen de agua superficial.

Obras pendientes y un escenario que se repite

De acuerdo con el diagnóstico técnico, la solución requiere un conjunto de obras estructurales: reingeniería de la Ruta 12 con mayor capacidad hidráulica, dragado y ampliación del dique Soldano, construcción de canales de guardia y reactivación de la red de drenajes.

Para los especialistas, sin intervenciones de fondo que respeten la dinámica natural del terreno y el transporte de sedimentos, las inundaciones seguirán repitiéndose cada vez que las lluvias golpeen las sierras.

