miércoles 28 de enero 2026

Tras las intensas lluvias

Vialidad e Hidráulica trabajan en Zonda para restablecer la transitabilidad

Los equipos provinciales realizan tareas de limpieza y reconstrucción en rutas y calles afectadas de Zonda, con maquinaria pesada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Trabajos con maquinaria pesada en la Ruta Provincial 12 y calle Las Moras, en Zonda, tras las lluvias que afectaron la zona.

Trabajos con maquinaria pesada en la Ruta Provincial 12 y calle Las Moras, en Zonda, tras las lluvias que afectaron la zona.

Tras las fuertes lluvias registradas en distintos puntos de la provincia, la Dirección Provincial de Vialidad, junto a la Dirección de Hidráulica, desarrolla trabajos en varias zonas de Zonda con el objetivo de restablecer la transitabilidad y prevenir nuevos inconvenientes.

En el departamento Zonda, continúan las tareas de limpieza sobre la Ruta Provincial 12 y calle Las Moras, donde se produjeron arrastres de material y acumulación de sedimentos.

Canales y defensas

De manera paralela, la Dirección de Hidráulica avanza en la reconstitución de defensas de aproximadamente 3 metros de alto por 4 metros de ancho, destinadas a evitar el reingreso del agua. Los trabajos se realizan con el uso de cargadoras, topadora y camiones.

Por ese motivo se pide a los automovilistas que transiten por las rutas de la zona que tengan paciencia y que se movilicen con máxima precaución mientras se desarrollen estas tareas.

