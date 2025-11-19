La UCCuyo se proyecta al país: capacitará a la Policía de Santa Cruz y lanza campaña vial en San Juan

La Universidad Católica de Cuyo reafirma su posicionamiento nacional en materia de formación para las fuerzas de seguridad. A través de su Escuela de Seguridad, firmó un convenio marco con la Policía de la Provincia de Santa Cruz, lo que permitirá que integrantes de la Dirección de Criminalística santacruceña accedan a carreras de grado y trayectos de especialización en la institución.

Los efectivos podrán capacitarse en las licenciaturas en Criminalística, Accidentología y Seguridad Vial, y Seguridad Ciudadana y Políticas Públicas (ciclo de complementación). El acuerdo incluye además diplomaturas en Gestión Integral de Riesgos y Desastres, Gestión de Riesgos en Ciberseguridad, Balística, Documentología y Papiloscopía. Desde la Casa de Altos Estudios destacan que esta vinculación fortalece su crecimiento, la proyección federal de sus propuestas y el compromiso con la excelencia académica.

Mientras tanto, la Escuela de Seguridad también despliega acciones con impacto directo en la comunidad local. Se trata de “Calles Seguras: Concientización y Difusión de la Ley de Tránsito”, un proyecto de extensión que tiene como objetivo promover una conducción responsable en San Juan y evaluar el conocimiento de los ciudadanos respecto de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.

Durante cuatro meses, estudiantes y docentes de las carreras de Accidentología Vial y Criminalística realizarán encuestas, campañas informativas y acciones directas en distintos puntos de la ciudad. El plan incluye también la elaboración y difusión de materiales educativos y la publicación de un informe final con conclusiones y recomendaciones.

Desde la UCCuyo subrayan que esta propuesta combina investigación, prevención y educación, en línea con su misión de formar profesionales comprometidos con la seguridad ciudadana y el bien común. Con iniciativas que nacen en San Juan y se expanden a otras provincias, la Escuela de Seguridad continúa consolidando su liderazgo en el ámbito académico y social.