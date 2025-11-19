miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Educación

La UCCuyo se proyecta al país: capacitará a la Policía de Santa Cruz y lanza campaña vial en San Juan

La Escuela de Seguridad de la Universidad Católica de Cuyo avanza con una doble apuesta: por un lado, fortalecer la formación profesional de fuerzas de seguridad de otras provincias; y por otro, impulsar una campaña de concientización vial para reducir riesgos en las calles sanjuaninas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-19 at 20.23.12
WhatsApp Image 2025-11-19 at 20.23.12 (1)
WhatsApp Image 2025-11-19 at 20.23.11

La Universidad Católica de Cuyo reafirma su posicionamiento nacional en materia de formación para las fuerzas de seguridad. A través de su Escuela de Seguridad, firmó un convenio marco con la Policía de la Provincia de Santa Cruz, lo que permitirá que integrantes de la Dirección de Criminalística santacruceña accedan a carreras de grado y trayectos de especialización en la institución.

WhatsApp Image 2025-11-19 at 20.23.11

Los efectivos podrán capacitarse en las licenciaturas en Criminalística, Accidentología y Seguridad Vial, y Seguridad Ciudadana y Políticas Públicas (ciclo de complementación). El acuerdo incluye además diplomaturas en Gestión Integral de Riesgos y Desastres, Gestión de Riesgos en Ciberseguridad, Balística, Documentología y Papiloscopía. Desde la Casa de Altos Estudios destacan que esta vinculación fortalece su crecimiento, la proyección federal de sus propuestas y el compromiso con la excelencia académica.

Mientras tanto, la Escuela de Seguridad también despliega acciones con impacto directo en la comunidad local. Se trata de “Calles Seguras: Concientización y Difusión de la Ley de Tránsito”, un proyecto de extensión que tiene como objetivo promover una conducción responsable en San Juan y evaluar el conocimiento de los ciudadanos respecto de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.

WhatsApp Image 2025-11-19 at 20.23.12 (1)

Durante cuatro meses, estudiantes y docentes de las carreras de Accidentología Vial y Criminalística realizarán encuestas, campañas informativas y acciones directas en distintos puntos de la ciudad. El plan incluye también la elaboración y difusión de materiales educativos y la publicación de un informe final con conclusiones y recomendaciones.

Desde la UCCuyo subrayan que esta propuesta combina investigación, prevención y educación, en línea con su misión de formar profesionales comprometidos con la seguridad ciudadana y el bien común. Con iniciativas que nacen en San Juan y se expanden a otras provincias, la Escuela de Seguridad continúa consolidando su liderazgo en el ámbito académico y social.

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

De Narváez, al lado de Sergio Massa.
¡Una ganga!

Un famoso multimillonario ofreció más de $1.400.000.000.000 para quedarse con un supermercado con sede en San Juan

Te Puede Interesar

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia
Avanza la investigación

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Viví la Fiesta del Sol con Tiempo de San Juan, en un streaming desde el corazón del predio
¡Prentede!

Viví la Fiesta del Sol con Tiempo de San Juan, en un streaming desde el corazón del predio

La peor cita de tu vida: los sanjuaninos revelaron sus experiencias más insólitas video
Tiempo pregunta

La peor cita de tu vida: los sanjuaninos revelaron sus experiencias más insólitas

Imagen ilustrativa
Escruche

Se llevaron hasta los aires acondicionados en un golpe delictivo contra una casa del Médano

Beltrán Briones, mano a mano con Tiempo: San Juan es la ciudad del futuro
Fórum FNS

Beltrán Briones, mano a mano con Tiempo: "San Juan es la ciudad del futuro"