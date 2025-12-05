viernes 5 de diciembre 2025

Logro

El sueño de la carrera de Medicina en la UNSJ ya es una realidad

La nueva carrera en la UNSJ, que será dictada en Albardón, posiciona a la provincia de manera diferencial al garantizar el uso de instalaciones hospitalarias para las prácticas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) informó que consiguió el aval para abrir la carrera de Medicina. El rector Tadeo Berenguer fue el encargado este viernes de confirmar y anunciar que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) otorgó el reconocimiento oficial provisorio al proyecto académico presentado por la institución. Berenguer definió este logro como un avance clave para la educación pública y la salud provincial. El plan de estudios de la carrera fue elevado al Ministerio de Educación de la Nación a través de la CONEAU, recibiendo la aprobación hace pocos días.

El rector hizo pública la resolución acompañado por autoridades de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, funcionarios del Gobierno provincial y representantes del Ministerio de Salud. Berenguer destacó que este hito demuestra la actitud de la articulación permanente que tiene la Universidad con los gobiernos provinciales y municipales, así como con los medios empresariales, entendiendo que las políticas públicas deben ser sustentadas por todos los ámbitos de la comunidad.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, celebró el logro, asegurando que se trata de una carrera que mejora científica y educacionalmente a la provincia y la posiciona de manera diferencial. De hecho, San Juan era la última provincia a nivel nacional que faltaba por lograr la aprobación de una carrera pública de Medicina, hecho que hoy se cumple.

En cuanto a los detalles de la nueva propuesta académica, se informó que la CONEAU evaluó el proyecto y recomienda el reconocimiento oficial provisorio de su título. Según el dictamen leído por el rector, la carrera de Medicina de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud será dictada en la sede de Albardón desde 2026. El proceso para llegar a esta instancia comenzó en 2023, requiriendo el trabajo en equipo de profesionales del área de Medicina, una licenciada experta en CONEAU, y un grupo del Ministerio de Salud. Además, fue fundamental la tutoría y el convenio con asesores externos, incluyendo a tres decanos de universidades de afuera.

La colaboración institucional se consolidó mediante un acta firmada con el Ministerio de Salud para el uso de los espacios de salud de la provincia, acta que fue ratificada por decreto del gobernador en junio de 2024. El Ministerio de Salud ha garantizado que las instalaciones hospitalarias y sanitarias estarán a disposición para las prácticas del alumnado.

Con esta aprobación ya consumada, el director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, Ángel Pinto, explicó que ahora comienza la última etapa, que es la búsqueda de financiamiento ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Adicionalmente, la universidad deberá definir los cargos docentes y completar la adecuación de infraestructura, incluyendo la próxima inauguración del laboratorio central de simulación.

