viernes 5 de diciembre 2025

Justicia

La Corte Suprema dejó firme la condena a Julio De Vido

La Corte Suprema rechazó un recurso presentado por la defensa de Julio De Vido, y ratificó la condena a 4 años de prisión por la tragedia de Once.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Corte Suprema desestimó un recurso de reposición de la defensa de Julio De Vido y dejó firme la condena a cuatro años de prisión impuesta por la causa de la Tragedia de Once.

El máximo tribunal rechazó el intento de los abogados del ex funcionario de anular la sentencia dictada hace tres semanas, cuando se confirmó su responsabilidad como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El caso de Julio De Vido

De Vido había sido condenado en 2018 por el Tribunal Oral Federal 4, que consideró que incumplió su deber de control sobre los fondos asignados a Trenes de Buenos Aires, aunque fue absuelto por estrago culposo. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena.

El caso volvió a la Corte, que confirmó la responsabilidad penal del ex ministro, pero ordenó dictar un nuevo monto de pena. Una sala de Casación fijó finalmente cuatro años de prisión, decisión apelada por todas las partes, hasta que el máximo tribunal cerró el trámite el 11 de noviembre.

Con la nueva resolución de este jueves, quedó sin efecto el último intento de la defensa para frenar la ejecución de la pena.

