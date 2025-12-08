Se iban de vacaciones y un auto que cruzó en rojo las atropelló: madre e hijo, graves

Durante la madrugada de este lunes, una madre y su hijo de 5 años fueron atropellados por un auto que cruzó en rojo en el barrio de Flores, en Buenos Aires. La familia se estaba dirigiendo hacia la estación de ómnibus para irse a la Costa y fue embestida por este vehículo, ambos están internado en grave estado.

El incidente vial ocurrió en la esquina de Mariano Acosta y Zuviría , en donde se desplegó un operativo de Bomberos y el SAME. Según fuentes policiales, el conductor del vehículo que causó el choque es un hombre de 24 años que fue trasladado al hospital Santojanni y quedó detenido.

Según fuentes policiales, el choque se produjo alrededor de las 3.45, entre un Hyundai Santa Fe y un Toyota Etios, que fue el que causó la colisión, arrolló a la familia y volcó sobre la vereda.

El Etios embistió a cuatro personas, a la altura de una parada de colectivos: los heridos son dos mujeres mayores, un hombre mayor y un menor de edad. Todos ellos fueron asistidos y trasladados al Hospital Piñeiro con diagnóstico de politraumatismos. Los más graves son una mujer y un nene de 5 años.

Según relató un testigo, los conductores salieron por sus propios medios de los autos. El del Etios lo hizo por la ventana y "se lo notaba desorientado y ensangrentado". Además, las personas que presenciaron el choque contaron que el Etios venía "quemando gomas" y cruzo el semáforo de la esquina en rojo. En el Hyundai Santa Fe estaban el conductor y un acompañante, que fueron derivados al Hospital Grierson, también con diagnóstico de politraumatismos.

Del operativo participaron bomberos de la Ciudad, tres ambulancias del SAME y una unidad de triage y la Policía de la Ciudad, que tras constatar que el Toyota Etios había cruzado con el semáforo en rojo, dispuso la detención de su conductor, un hombre de 24 años. El caso es investigado por la Unidad de Flagrancia Oeste Nocturna, a cargo de Florencia Paglianitti. Según pudo saber Clarín, el test de alcoholemia dio negativo.

La peor parte se la llevó la familia que caminaba por la vereda. Según trascendió este lunes por la mañana, la mujer, que fue quien sufrió las heridas más graves, experimentaba una mejoría en el hospital Piñero.

"Se iban a la Costa a pasear unos días. Se habían ido hacia la terminal, que está acá a una cuadra, y volvieron porque se habían olvidado algo. Acá los fines de semana siempre chocan, esta vez les tocó a ellos, lamentablemente", contó Benjamín familiar de las víctimas.

"Mi suegra fue la que se llevó la peor parte, está grave. Tiene en bazo perforado, tiene mucho sangrado y no saben si las van a operar. El bisnieto de 5 años también está grave. Los nietos acaban de ser dados de alta, con mucho dolor", agregó.

Este lunes por la mañana, otros testigos confirmaron que el conductor del Etios venía circulando a gran velocidad desde el lado de "Perito Moreno". Y enfatizaron en "Zuviría es una calle en la que todos andan muy rápido, ya que están los que bajan desde Dellepiane a la parte ancha y aceleran para que no los agarre el semáforo".

La calle, que es paralela al inicio de la autopista 25 de Mayo, a la altura del peaje, se hace más angosta luego de cruzar Perito Moreno. Y a una cuadra es el cruce con Mariano Acosta, que es una avenida doble mano.

El conductor del otro vehículo involucrado, Marcelo, relató: “Estaba volviendo a mi casa de trabajar con un compañero. Me contaron que el auto venía a los chapazos y quemando llantas y que todo se ve por las cámaras de seguridad. Y que además venía pasando semáforos en rojo”, dijo.

“Yo cruzo en verde, me embiste, quise esquivarlo y por eso quedó como quedó. El tipo estaba cruzando en velocidad y en rojo. Tengo una fractura en un dedo, golpes y latigazos”, detalló, y agregó: “El otro conductor se bajó del auto, caminaba en círculos y se puso a hablar por teléfono, pero no dijo nada. Esto es una desgracia”.

