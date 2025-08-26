martes 26 de agosto 2025

Fue una mentira...

Los presos fugados en Chile y que supuestamente habían sido vistos en Sarmiento fueron recapturados

El operativo se llevó a cabo en los últimos días y tuvo resultado positivo porque se logró dar con estos peligrosos delincuentes que tienen un extenso prontuario delictivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Así lo informaron los medios de Chile. Según dijeron, se hizo un seguimiento a los prófugos, Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda y los aprehendieron cuando se trasladaban en un vehículo particular.

Los tres delincuentes intentaron cruzar el peaje troncal totoral ubicado en Ruta 5 Norte, queriendo cruzar a la localidad de Copiapó. En ese instante, los efectivos detuvieron a estos peligrosos malhechores.

image

Este procedimiento ocurrió en la madrugada de este último sábado. Horas después, en horas de la mañana, un vecino de Sarmiento llamó a la Policía y dijo haber visto a estos sujetos en una finca y que le habían dicho que iban a seguir viaje a San Luis. La policía local se movió de manera inmediata y los brigadistas llegaron a la conclusión que solo fue un rumor.

