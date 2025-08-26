Los presos fugados en Chile y que supuestamente habían sido vistos en Sarmiento fueron recapturados

La información que terminó dando un vecino de Sarmiento diciendo que había visto a los tres presos fugados de una cárcel de Chile, era una mentira. Por que ese mismo día que daba a conocer esa información, personal de fiscalía y Carabineros detenía a los tres fugados en la localidad de Valparaíso.
Así lo informaron los medios de Chile. Según dijeron, se hizo un seguimiento a los prófugos, Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda y los aprehendieron cuando se trasladaban en un vehículo particular.
Los tres delincuentes intentaron cruzar el peaje troncal totoral ubicado en Ruta 5 Norte, queriendo cruzar a la localidad de Copiapó. En ese instante, los efectivos detuvieron a estos peligrosos malhechores.
Este procedimiento ocurrió en la madrugada de este último sábado. Horas después, en horas de la mañana, un vecino de Sarmiento llamó a la Policía y dijo haber visto a estos sujetos en una finca y que le habían dicho que iban a seguir viaje a San Luis. La policía local se movió de manera inmediata y los brigadistas llegaron a la conclusión que solo fue un rumor.