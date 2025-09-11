jueves 11 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sin filtros

El Papu Gómez rompió el silencio y habló de Scaloni y la Selección: qué dijo

Papu Gómez habló de su relación con Scaloni, su salida de la Selección y cómo vive el regreso al fútbol tras la sanción por doping.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Alejandro “Papu” Gómez, actualmente suspendido por dos años tras un doping positivo, volvió a hablar en profundidad sobre su carrera, su relación con Lionel Scaloni y lo que significó su salida de la Selección argentina después de la histórica consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Lee además
El periodista de deportes Martín Liberman
Volvió

Picantes declaraciones del periodista Martín Liberman contra Leandro Paredes y Rodrigo De Paul: "Cancherito"
el futbol tambien se juega fuera de la circunvalacion: la reflexion del presidente de la liga albardon-angaco
Copa País

"El fútbol también se juega fuera de la Circunvalación": la reflexión del presidente de la Liga Albardón-Angaco

Sus días en Atalanta y la relación con Scaloni

En diálogo con el periodista Julián Polo, Gómez recordó su llegada al Atalanta: “Cuando llegué estaban el Tanque Denis, Maxi Moralez y Scaloni, que estaba medio pintado. Él venía de la Lazio con algunos problemas, lo habían apartado, pero se entrenaba con nosotros”.

El volante contó que, aunque Scaloni no jugaba demasiado, mantenía un nivel de profesionalismo admirable: “Se entrenaba a morir, un profesional extraordinario. Vivíamos en el mismo barrio y me ayudó desde el primer día: me acompañó a buscar casa, a comprar el auto. Nos veíamos todos los días”.

“Como jugador era insoportable, pero en el buen sentido. Tenía muchísima energía, siempre activo, entrenando a mil y tirando chistes. Era muy querido en el vestuario”, reveló el Papu.

Además, señaló que ya mostraba interés por ser entrenador: “El primer curso que hizo, el UEFA C, lo hizo en Bérgamo junto con algunos de nosotros que éramos más grandes en ese momento”.

La gestión de Messi y la renovación de la Selección

Para Gómez, una de las grandes virtudes de Scaloni como entrenador fue la manera en la que supo rodear a Lionel Messi:

“Fue muy inteligente. Después de Rusia 2018 encaró una renovación con chicos que tenían hambre de gloria. Rodeó a Leo de jugadores talentosos que iban a dejar todo por él”.

“Es un técnico muy cercano al jugador, te habla de frente y no dice boludeces. Eso al futbolista le gusta y cuando empezaron a llegar los resultados, se generó un ambiente de armonía”.

Su experiencia en la Selección argentina

Gómez recordó que en su primera convocatoria le tocó esperar:

“Venía de ser jugador del mes en Italia, me llamaron y no jugué ni un minuto. Era duro porque compartía puesto con los mejores del mundo, pero jamás puse mala cara. Entrenaba fuerte y entendía mi rol”.

“Me hubiese gustado jugar más, pero terminé siendo importante. Demostré que podía estar y aportar, adentro y afuera de la cancha”. Incluso confesó que tuvo influencia en la llegada de Cristian “Cuti” Romero a la Selección:

“Scaloni me preguntó por un central zurdo y le dije que llevara a Cuti, que era un crack. Primero me convocó a mí y después a él”.

El regreso tras la sanción por doping

El Papu también habló del duro momento que vivió por la sanción:

“La parte más difícil es la que no se toca la pelota. Hay que correr, entrenar solo, estar bien físicamente. No es lo mismo que hacerlo en grupo. Ahora me toca volver a lo básico: pasto alto, frío, lluvia. Pero también es volver al amor por el fútbol, la esencia de jugar en el barrio”.

A pesar de todo, tiene claro que no piensa retirarse:

“No quiero que me retiren así, porque no es mi momento. No lo van a decidir personas con saco y corbata. Me quiero retirar cuando yo lo decida y también por mis hijos, para que vean que luché contra todo y volví a hacer lo que amo”.

El exjugador del Atalanta reconoció que los primeros meses fueron durísimos:

“No entendía por qué me pasaba a mí, justo en mi mejor momento, después de ganar un Mundial. La bronca era enorme, pero la responsabilidad fue mía. Tomé un jarabe para la tos de mi hijo que no podía tomar y pagué las consecuencias. No me hago la víctima, el boludo fui yo”.

Incluso llegó a alejarse del fútbol:

“Apagaba las noticias, me costaba verlo. Trabajé con psicólogos y conmigo mismo. Era un bucle, pero de a poco pude salir adelante”.

Quiénes estuvieron y quiénes no

Finalmente, valoró las personas que lo acompañaron en este proceso:

“Me sorprendió la gente que desapareció, no los culpo. Pero también aparecieron otros que nunca habían estado. En estos dos años conocí más personas nuevas que en seis años en Atalanta”.

Seguí leyendo

Otamendi rompió el silencio: el día que le dirá adiós a la Selección Argentina y ¿se pone la pilcha de River?

Se apagó la ilusión: Albardón-Angaco cayó en la final y se despidió de la Copa País

San Martín no pudo con Vélez y cayó por 4-2

Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del '60

Orgullo sanjuanino: dos ciclistas de mountain bike correrán en tierra Suiza

Scaloni, sin pelos en la lengua tras el picante partido con Ecuador: "Estamos acostumbrados"

Messi hace historia: es el máximo goleador de las Eliminatorias rumbo a 2026

Bolivia venció a Brasil y jugará el repechaje rumbo al Mundial 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El periodista de deportes Martín Liberman
Volvió

Picantes declaraciones del periodista Martín Liberman contra Leandro Paredes y Rodrigo De Paul: "Cancherito"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan
Comercio

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro
Oficial

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro

¿Tenés deuda con la tarjeta de crédito?: en qué momento prescribe y no tenés que pagarla
Información útil

¿Tenés deuda con la tarjeta de crédito?: en qué momento prescribe y no tenés que pagarla

Te Puede Interesar

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano
Búsqueda

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Otra abuela sanjuanina fue estafada en $2.000.000 con el verso de los descuentos exclusivos

El Colegio Fray Mamerto Esquiú hizo un ensayo de simulacro de sismo, previo al evento que se realizará en todas las escuelas de la provincia.
Prevención

En detalle: cómo será el simulacro de sismo que incluirá a todas las escuelas sanjuaninas

Jaime Muñoz pasó una nueva etapa en La Voz Argentina. video
San Juan sigue presente

Jaime Muñoz lo hizo de nuevo y continúa en carrera en La Voz Argentina

El día que Boca Juniors le regaló una escuela a San Juan
Semana de la educación

El día que Boca Juniors le regaló una escuela a San Juan