¿Rivales?: el posteo de San Martín por los 106 años de Sportivo Desamparados

El 10 de septiembre no es una fecha cualquiera para los hinchas de Sportivo Desamparados. Este último miércoles, el Puyutano celebró sus 106 años de historia, pasión y pertenencia, y entre los saludos que recibió en la jornada apareció uno muy especial: el de San Martín.

En sus historias de Instagram, el Verdinegro compartió un posteo con el escudo de ambos clubes y la leyenda: “Felices 106”. Un gesto que sorprendió a propios y extraños, porque si bien se trata de los clásicos rivales del fútbol sanjuanino, también existe un respeto mutuo que, cada tanto, se hace visible en este tipo de mensajes.

desamparados Sportivo Desamparados fue fundado en 1919 por alumnos de la antigua Quinta Agronómica –hoy Escuela de Enología– en la Plaza de Desamparados, y tomó su nombre en honor a la Virgen Nuestra Señora de los Desamparados. Desde entonces, el club fue escribiendo su historia a pura garra y sentimiento, con hitos que marcaron generaciones.

