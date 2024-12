Dejaron libre a un estafador sanjuanino y continuó engañando y sacando plata a la gente con alquileres

Alé cuenta con causas penales por estafas desde el 2021. En aquel entonces lo investigaron por engañar a dos ancianos a quienes les vendió lotes que no eran suyos y supuestamente la causa quedó en las unidades conclusivas, del viejo sistema judicial. Lo que no se sabía es que ese año cometió otras maniobras ilícitas, cuyos casos salieron a luz en mayo de este año con dos nuevas denuncias contra él y su pareja, Ana Paula Figueroa , en la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Alé y la mujer fueron citados varias veces, pero no se presentaron. El ultimátum fue el 7 de noviembre pasado, caso contrario iban a pedir sus capturas, y apareció junto a su pareja y un abogado. El fiscal Eduardo Gallastegui y el ayudante fiscal Federico Pereyra les imputaron el delito de estafas, dado que la pareja vendió a dos familias de apellidos Alcucero y Mallea unos lotes en la zona de Rivadavia a 700 mil y 800 mil pesos –respectivamente- y desaparecieron. Se constató que todo era un engaño y que las propiedades poseían otros dueños.

Actualmente Alé afronta dos causas penales en la UFI Delitos Informáticos y Estafas por cometer fraude con la venta de dos lotes y ahora se le sumaron otras dos denuncias por engañar con alquileres.

En esa audiencia, el fiscal Gallastegui pidió la prisión preventiva, pero el juez de la causa rechazó la detención y sólo dispuso la inhibición de bienes del estafador. Fue así que Nicolás Alé salió sonriente de Tribunales y volvió a la calle como si nada. Sin embargo, no detuvo su accionar y siguió con sus engaños.

A fines de noviembre lo denunciaron de nuevo por cuentear a una familia y sacarle dinero con el alquiler de un departamento en la zona de Desamparados. En esta semana, apareció otra presentación judicial contra Nicolás Alé por estafar a una joven con más 800 mil pesos.

Esa última denuncia señala que la víctima contactó a Alé porque éste ofrecía en la página Compre San Juan y a través del perfil “nicola264inmobiliaria” el alquiler de un departamento, a media cuadra de la plaza de Desamparados. El sujeto le dijo a la muchacha y a su familia que no lo tenía disponible, pero poseía otro igual para ofrecerle en el mismo lugar y a un precio de 250 mil pesos mensuales.

El 7 de noviembre pasado un fiscal pidió que detuvieran a Alé, pero el juez de la causa rechazó la solicitud y lo dejó en libertad. Por lo visto, siguió cometiendo sus maniobras ilícitas.

El 7 de noviembre se reunieron y Alé le mostró un departamento de la planta alta, y no el que estaba ofertando, con la excusa de que el otro todavía no lo desocupaban. El 20 de noviembre, el ahora denunciado llamó a la joven y le expresó que debían cerrar trato y le pidió una seña por el alquiler y el abogado. Fue así que la chica le transfirió 25 mil pesos y otros 30 mil, y el 28 del mismo mes le exigió que le pagara otros 125 mil a modo de adelanto.

Lo sorprendente fue que este sujeto junto a otro hombre, que se presentó como el abogado José Ortiz, llevaron a las víctimas a la escribanía Varese Aguilar en las calles San Luis y Aberastain para firmar el contrato. Solamente la madre firmó, puesto que algunos datos no coincidían. Por otro lado, en la misma escribanía tuvieron que pagar 60 mil pesos para rubricar las firmas, otros 275 mil de contado para el abogado y otros 350 mil pesos por el alquiler a través de transferencia a la cuenta de Nicolás Alé, según fuentes judiciales.

Después vendría lo peor. Cuando volvieron a firmar el contrato a la escribanía, vieron que los datos personales de ellos no coincidían y no figuraba el garante. Ahí empezaron los rodeos. Nicolás Alé contestó que solucionaría el problema, pero los días pasaron hasta que directamente no respondió más y desapareció. En esos días, las víctimas descubrieron quién era este sujeto y cargaba con numerosas causas penales por estafas. Y aunque sigue acumulando denuncias, continúa libre por decisión de la Justicia.