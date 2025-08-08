viernes 8 de agosto 2025

Talento de exportación

La noche soñada de los sanjuaninos Pérez y Ladstatter en Primera: uno gritó gol y el otro fue figura

El futbolista surgido en Trinidad abrió el camino para la victoria de Estudiantes sobre Independiente Rivadavia, mientras que el pibe exColón Junior la rompió en el triunfo de San Lorenzo ante Vélez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
sfdf (80)

Dos futbolistas sanjuaninos tuvieron este jueves una de esas jornadas que quedan grabadas. En dos canchas distintas y con camisetas diferentes, Fabricio Pérez y Agustín Ladstatter vivieron su propia noche soñada en la Primera División, dejando en claro que el talento de la provincia pisa fuerte en la máxima categoría.

En La Plata, Pérez fue protagonista desde el arranque. Apenas iban ocho minutos cuando Gastón Benedetti desbordó por la izquierda y mandó un centro perfecto. El volante sanjuanino no dudó: control orientado con derecha y zurdazo cruzado para romper el cero y hacer vibrar al Estadio Uno. No se quedó ahí. A los 40’, ejecutó con precisión un tiro libre que encontró la cabeza de Leandro González Pírez para el 2-0 parcial frente a Independiente Rivadavia. Aunque sobre el final Sebastián Villa descontó de penal, el 2-1 le dio al Pincha su tercer triunfo consecutivo y el liderazgo de la Zona A del Clausura. Pérez, decisivo en los dos goles, se fue ovacionado.

A unos 60 kilómetros, en el Nuevo Gasómetro, otro sanjuanino escribía su propia historia. San Lorenzo recibía a Vélez y, tras el gol de Alexis Cuello en la primera parte, el juvenil Agustín Ladstatter ingresó en el complemento por Ezequiel Cerutti, que salió lesionado. Desde que pisó el césped, el atacante mostró personalidad y recursos: gambetas cortas, pelota siempre pegada al pie y un remate desde afuera que obligó a la estirada del arquero rival. “Es un sueño jugar en esta cancha siempre llena y en un club como San Lorenzo”, declaró después, todavía con la adrenalina del triunfo 1-0 que dejó al Ciclón en la punta de la Zona B.

Ambos jugadores, con recorridos distintos pero la misma raíz sanjuanina, coincidieron en una fecha que les regaló la posibilidad de destacarse. Pérez, con gol y asistencia, y Ladstatter, desequilibrante y ovacionado, demostraron cómo representar con orgullo a su tierra.

