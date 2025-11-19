miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Liga Profesional

Los futbolistas argentinos que están libres y buscan club para 2026

Son varios los jugadores que aprovecharán el mercado de pases que se aproxima para relanzar sus carreras como profesionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
jugadores-libres_862x485

Cada fin de temporada es para muchos el inicio de la esperanza que lo que se viene será mejor. Y a eso se aferran la mayoría de los jugadores que están libres a la espera de recibir alguna oferta que los seduzca en este mercado de pases y les permita relanzar su carrera futbolística.

Lee además
en tucuman y ante boca, upcn afronta el tour 2 de liga argentina
Vóley

En Tucumán y ante Boca, UPCN afronta el Tour 2 de Liga Argentina
un campeon y dos subcampeones sanjuaninos en el karting mendocino
Polideportivo

Un campeón y dos subcampeones sanjuaninos en el karting mendocino

Entre los argentinos que no tinen club aparecen varios nombres conocidos por la mayoría de los futboleros, como es el caso del volante Esteban Rolón y el delantero Darío Benedetto. El mediocampsita con pasado en Huracán rescindió con Boca en julio de este año, tras un préstamo en Belgrano, y no logró encontrar un destino, más allá de una propuesta de Sarmiento que no lo convenció. Por su parte, el Pipa dejó Newell's luego de la salida de Cristian Fabbiani y se encuentra a la espera de una oferta. Con 35 años, lleva casi dos años sin marcar un gol.

En el listado aparecen otros nombres con bastante rodaje en Primera, como el mediocampista Federico Lértora, quien a sus 35 quedó en libertad de acción en julio, luego de desempeñarse en Querétaro de México; Damián Pérez, lateral izquierdo que jugó hasta no hace mucho en Independiente y tuvo un efímero paso por Defensa y Justicia, de donde se marchó en julio; y Leonel Di Plácido, lateral derecho que supo estar en el radar de la Selección Argentina y quedó con el pase en su mano a mediados de este año, cuando regresó a Lanús desde Sport Recife de Brasil.

Las caras más conocidas de los libres no terminan ahí porque hay que sumar a Gonzalo Escalante, volante surgido de Boca que hizo gran parte de su carrera en España, sobre todo en Eibar, y viene de quedar libre del Cádiz a los 32 años; Santiago Cáceres, mediocampista surgido de Vélez que dio el salto a Villarreal, pero nunca pudo asentarse y está libre desde enero; y Lucas Vera, volante con pasado en Huracán y Lanús que quedó libre en septiembre del Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos.

En la nómina hay otros que supieron ser promesas del fútbol argentino, pero nunca lograron cumplir las expectantes. Alan Ruiz, volante de 32 años que surgió de Gimnasia y tuvo destacados pasos por San Lorenzo, Gremio y Colón, quedó libre en julio del Estrela Amadora de Portugal, mientras que Julián Velázquez, marcador central que debutó en Independiente, jugó en la Selección y anduvo por Palermo de Italia, México y Rosario Central, se desvinculó del PSBS Biak de Polonia. Ellos son solo algunos de una extensa lista de jugadores que buscarán volver a ser fichados para demostrar que aún pueden estar en la alta competencia.

La lista de los futbolistas argentinos que están libres

Esteban Rolón (mediocampista) - 30 años

Darío Benedetto (delantero) - 35 años

Federico Lértora (mediocampista) - 35 años

Damián Pérez (lateral izquierdo) - 35 años

Leonel Di Plácido (lateral derecho) - 31 años

Gonzalo Escalante (mediocampista) - 32 años

Santiago Cáceres (mediocampista) - 28 años

Lucas Vera (mediocampista) - 28 años

Alan Ruiz (mediocampista) - 32 años

Julián Velázquez (defensor) - 35 años

Fuente: TyC Sports

Seguí leyendo

Bajo las estrellas y a 3.600 metros: por primera vez habrá una carrera de trail en el Parque Nacional El Leoncito

Bombos del Mundial 2026: cuál es el grupo más fácil y el más difícil que le puede tocar a la Argentina

El presidente de Del Bono asegura que no renunció y sobre los incidentes dijo: "Hicimos lo posible para que todo fuera en orden"

Un campeón y dos subcampeones sanjuaninos en el karting mendocino

Desamparados-Carpintería y Atenas-Peñarol, las semifinales del fútbol sanjuanino

Midland, el equipo de Agustín Orión que tiene césped sintético y jugará con San Martín en la B Nacional

Se suspende la final de la B local: la Liga prioriza la recuperación de los jugadores de Villa Hipódromo tras la brutal agresión

El Verdinegro vuelve a los entrenamientos: tras la salida de Romagnoli, ¿quiénes dirigirán las prácticas?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Curazao, que fue rival de Argentina en un amistoso, sacó pasaje para el Mundial 2026, el primero en su historia.
Quedaron definidos

Bombos del Mundial 2026: cuál es el grupo más fácil y el más difícil que le puede tocar a la Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los dos detenidos, en el medio: odontólogo y ahora abogado Luis Minin, y el otro, el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández video
Exclusivo

Metieron presos a dos directivos de la Caja MOB que fueron condenados por el fraude millonario con un terreno

Imagen ilustrativa.
¡Atención!

Pronostican fuertes vientos para la Fiesta del Sol, que superarían los 80 km/h

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General
Baigorrí al mando

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Te Puede Interesar

El Estafador de ancianas admitió los fraudes que hizo y le dieron 3 años de pena: no irá preso
La sacó barata

El "Estafador de ancianas" admitió los fraudes que hizo y le dieron 3 años de pena: no irá preso

Por Redacción Tiempo de San Juan
El operativo de búsqueda del joven sanjuanino en el mar de Chile continúa sin arrojar resultados. 
Lamentable

Continúa sin novedades la búsqueda del joven sanjuanino que se perdió en el mar chileno

Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

Una alumna de 10 años sufrió graves quemaduras durante un incendio provocado por un experimento en una escuela de Ullum. Permanece internada en el Hospital Rawson.
Terrible incidente

Una alumna de 10 años sufrió graves quemaduras mientras hacía un experimento en una escuela sanjuanina

Orrego presenció el ensayo del show central de la Fiesta Nacional del Sol y entregó remeras a los artistas
Cuenta regresiva

Orrego presenció el ensayo del show central de la Fiesta Nacional del Sol y entregó remeras a los artistas