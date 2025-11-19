Los futbolistas argentinos que están libres y buscan club para 2026

Cada fin de temporada es para muchos el inicio de la esperanza que lo que se viene será mejor. Y a eso se aferran la mayoría de los jugadores que están libres a la espera de recibir alguna oferta que los seduzca en este mercado de pases y les permita relanzar su carrera futbolística.

Entre los argentinos que no tinen club aparecen varios nombres conocidos por la mayoría de los futboleros, como es el caso del volante Esteban Rolón y el delantero Darío Benedetto. El mediocampsita con pasado en Huracán rescindió con Boca en julio de este año, tras un préstamo en Belgrano, y no logró encontrar un destino, más allá de una propuesta de Sarmiento que no lo convenció. Por su parte, el Pipa dejó Newell's luego de la salida de Cristian Fabbiani y se encuentra a la espera de una oferta. Con 35 años, lleva casi dos años sin marcar un gol.

En el listado aparecen otros nombres con bastante rodaje en Primera, como el mediocampista Federico Lértora, quien a sus 35 quedó en libertad de acción en julio, luego de desempeñarse en Querétaro de México; Damián Pérez, lateral izquierdo que jugó hasta no hace mucho en Independiente y tuvo un efímero paso por Defensa y Justicia, de donde se marchó en julio; y Leonel Di Plácido, lateral derecho que supo estar en el radar de la Selección Argentina y quedó con el pase en su mano a mediados de este año, cuando regresó a Lanús desde Sport Recife de Brasil.

Las caras más conocidas de los libres no terminan ahí porque hay que sumar a Gonzalo Escalante, volante surgido de Boca que hizo gran parte de su carrera en España, sobre todo en Eibar, y viene de quedar libre del Cádiz a los 32 años; Santiago Cáceres, mediocampista surgido de Vélez que dio el salto a Villarreal, pero nunca pudo asentarse y está libre desde enero; y Lucas Vera, volante con pasado en Huracán y Lanús que quedó libre en septiembre del Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos.

En la nómina hay otros que supieron ser promesas del fútbol argentino, pero nunca lograron cumplir las expectantes. Alan Ruiz, volante de 32 años que surgió de Gimnasia y tuvo destacados pasos por San Lorenzo, Gremio y Colón, quedó libre en julio del Estrela Amadora de Portugal, mientras que Julián Velázquez, marcador central que debutó en Independiente, jugó en la Selección y anduvo por Palermo de Italia, México y Rosario Central, se desvinculó del PSBS Biak de Polonia. Ellos son solo algunos de una extensa lista de jugadores que buscarán volver a ser fichados para demostrar que aún pueden estar en la alta competencia.

La lista de los futbolistas argentinos que están libres

Esteban Rolón (mediocampista) - 30 años

Darío Benedetto (delantero) - 35 años

Federico Lértora (mediocampista) - 35 años

Damián Pérez (lateral izquierdo) - 35 años

Leonel Di Plácido (lateral derecho) - 31 años

Gonzalo Escalante (mediocampista) - 32 años

Santiago Cáceres (mediocampista) - 28 años

Lucas Vera (mediocampista) - 28 años

Alan Ruiz (mediocampista) - 32 años

Julián Velázquez (defensor) - 35 años

Fuente: TyC Sports