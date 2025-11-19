Bombos del Mundial 2026: cuál es el grupo más fácil y el más difícil que le puede tocar a la Argentina

Curazao, que fue rival de Argentina en un amistoso, sacó pasaje para el Mundial 2026, el primero en su historia.

Ya hay 42 de 48 selecciones con el pasaje en mano para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Quedan 16 días para el sorteo en Washington . Entonces, el cuello de botella para el puntapié inicial del torneo que paraliza al planeta está en su último tramo. Y la Selección Argentina ya puede empezar a "jugarlo" . Claro, porque con la finalización de la fecha FIFA de noviembre, última del 2025, se actualizará el ranking que determinará en q ué bombo estará cada uno de los países y, por consiguiente, los probables rivales de la Scaloneta en la primera fase del torneo en el que intentará defender la corona obtenida en Qatar 2022.

La Albiceleste del capitán Lionel Messi fue una de las primeras en asegurar su boleto, por detrás de los tres anfitriones, Japón e Irak (ambos de Asis) y Nueva Zelanda (Oceanía). Aquel 25 de marzo pasado, el 0-0 de Bolivia vs Uruguay le aseguró matemáticamente la clasificación, que celebró de la mejor manera con una goleada histórica contra Brasil (4-1) en el estadio Monumental.

Argentina, luego, ganó las Eliminatorias y siguió reconstruyendo su identidad que la posiciona como una de las mejores del mundo, por más que el ranking FIFA hoy la muestre por detrás de España, que selló su pasaje este martes con el empate 2-2 ante Turquía, en el que demostró que no tiene una mandíbula de acero, sino que deberá exigirse y mucho en la Finalissima de marzo próximo y, principalmente, en el Mundial.

Pero en proyección, ese cruce en la Copa del Mundo todavía tiene varias instancias. La primera será conocer la composición de los doce grupos de la máxima cita, que se resolverán en el sorteo previsto para el próximo 5 de diciembre en Washington.

Argentina, se sabe, será uno de los cabezas de serie. Junto a los tres anfitriones -que ya tienen designado su grupo y sedes de juego- también están España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

En el bombo 2, por caso, estarán Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Según las reglas FIFA, la Selección de Scaloni no podrá compartir grupo con ningún cabeza de serie -obviamente- y tampoco con los tres países de Conmebol dentro de estos doce, por lo que le quedarían nueve chances.

Para el bombo 3 están alineados Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. De estos, la Albiceleste no podría cruzar con los paraguayos.

Y en el último copón quedarán, según el ranking, los más débiles, pero también habrá algún 'cuco' que todos querrán evitar: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Nueva Zelanda y Haití ya están confirmados; mientras que en marzo se sabrá los dos del repechaje internacional y los cuatro de las repescas de la UEFA, donde por ejemplo podría salir Italia.

Del probable más "fácil" a la opción más completa para Argentina en el Mundial 2026

En este juego repleto de especulación y solo dependiendo del azar de las bolillas, la Selección campeona del mundo espera por su suerte. Claro que, como siempre pasa, habrá una opción de mínima y una de máxima dentro de las probabilidades hasta el próximo 5 de diciembre.

Con aquellos que ya están clasificados, primero Argentina deberá cruzar los dedos por una zona amena para su estancia en Estados Unidos, que se presume será Miami. Cada partido de la fase de grupos ya tiene designada la sede en la que disputará sus encuentros, por lo que una vez que salga sorteada la "letra" que le corresponda, la Argentina sabrá un detalle no menor que es la logística, algo que en Qatar no se necesitó, por estar concentrados los estadios en Doha.

Y si se trata de elegir, del bombo 2 la Albiceleste quizás opte por un Austria o Australia -más allá que tuvo a maltraer a la Scaloneta en los octavos de Qatar-, antes que la peligrosa Marruecos o Croacia, que tendrá a Luka Modric en su quinta Copa del Mundo.

En el bombo 3 el que nadie querrá que le caiga es Noruega, con su temible goleador Erling Haaland y un equipo compacto que se impuso claramente en las Eliminatorias de la UEFA. Del otro extremo, el más benévolo, se elegiría a Uzbekistán o Sudáfrica.

Y respecto del copón 4 cualquiera de los seis que ya están confirmados -incluso con muchos debutantes como Curazao -que ya estuvo en Argentina para los festejos por Qatar 2022 en 2023- o Cabo Verde se vería con buenos ojos, mientras que sumar un segundo europeo -como máximo- dentro del grupo ampliaría la dificultad para una primera fase que desembocará en los 16avos de final, instancia que se jugará por primera vez a nivel de mayores.

La mesa está casi servida y el juego de la especulación sirve para calmar la ansiedad. Al final, el 11 de junio de 2026, empezará a rodar la pelota.

FUENTE: Clarín