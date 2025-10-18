sábado 18 de octubre 2025

Video

El conmovedor homenaje a Russo: detalle en la camiseta, banderas y presencia de la familia

El micro del plantel ploteado, banderas alusivas y una Bombonera teñida en honor a Miguelo dan un marco especial al partido de este sábado ante Belgrano, en el que los jugadores visten una camiseta especial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
G3kbAASXYAA7bC4

Boca juega el primer partido oficial tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y está claro que, por ese motivo, lejos está de ser uno más. La fecha 13 del Torneo Clausura contra Belgrano tiene un tinte emocional especial, teñido de nostalgia y respeto. ¿Por qué? Porque el club y los hinchas prepararon y llevaron adelante un conmovedor homenaje en La Bombonera hacia su último DT, que perdió la vida haciendo lo que amaba y con el equipo que anhelaba. Está presente su familia.

Los honores hacia la figura de Russo, quien convocó a miles de personas, planteles enteros y cientos de jugadores en su velorio, comenzó desde el momento en el que la delegación -ahora encabezada por Claudio Úbeda- se suba al micro rumbo al estadio. Es que el vehículo que traslada a los jugadores se ploteó para inmortalizarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1979667807769129410&partner=&hide_thread=false

Las primeras imágenes fueron tomadas en el predio que el club tiene en Ezeiza ya habían dado una pista. Sobre la parte superior delantera del bus se observa una imagen de Russo y a su lado una de sus frases más célebres dedicadas al Xeneize: “A Boca nunca se le puede decir que no”. Al lado, le agregaron: "Hasta siempre, Miguel".

Además, en la previa del partido y antes del minuto de silencio en homenaje a Russo, el capitán Leandro Paredes y Úbeda se reunieron en el centro del campo. Allí recibieron una camiseta de Boca sujeta con globos, que luego fue liberada y se elevó hacia el cielo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1979649344510021681&partner=&hide_thread=false

Otro de los homenajes que le hizo Boca a Russo está en la camiseta, debido a que tiene en el pecho la imagen del director técnico.

En la previa del encuentro ante Belgrano, el Xeneize mostró en sus redes sociales la casaca que utilizará el equipo en La Bombonera y se ve a Russo levantando la Copa Libertadores de América que ganó en 2007.

la-camiseta-que-utilizara-boca-en-homenaje-a-russo_862x485

Ya en la Bombonera, en las tribunas se vio una bandera dedicada al entrenador, como por ejemplo la que fue exhibida hacia Edinson Cavani en su momento o a Leandro Paredes recientemente.

Ya hubo dos trapos, más pequeños, que se vieron en el último partido y seguramente se repetirán este sábado: uno de Russo besando el trofeo de la Copa Libertadores 2007 y otra que colgó la barra brava de Boca que reza "eternamente gracias Miguel, fuerza a la familia. El jugador Nº 12".

La pantalla gigante del estadio también será protagonista, mientras las luces del templo irán en consonancia con el guión ideado en el homenaje. Antes del cotejo el club mostró un video, en el cual se mostró los grandes momentos de la carrera del DT en el Xeneize.

pasacalles-en-recuerdo-a-russo-en-la-bombonera_416x555

Se prevé alguna dedicatoria más, de carácter "sorpresa", de la cual por ahora Boca no dio información. Posteriormente, se hizo el minuto de silencio correspondiente con los dos equipos en cancha y los jugadores de La Ribera lucirán un brazalete negro en señal de luto.

