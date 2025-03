Bilardo festejó su cumpleaños junto a los campeones del '86

El "Doctor" celebrará su día junto a su familia, algo que no estuvo acostumbrado a hacer hasta los 80 porque, por lo general, se escapaba de los festejos. "No le gustaba, no. No hacía fiestas, no hacía un carajo. Se iba, desaparecía, no le gustaba. Pero ahora está encerrado en la casa: Navidad, Año Nuevo... Mi cumpleaños también la pasamos juntos", reveló su hermano Jorge en dialogo con Clarín.