Exclusivo: la próxima edición de la Cabalgata de la Fe sumará un día más y harán un importante sorteo

En la previa de una nueva edición de la Cabalgata de la Fe hacia la Difunta Correa , la organización confirmó una primicia que impacta de lleno en una de las tradiciones más convocantes de San Juan: en 2027, el evento sumará un día más de actividades y ampliará su propuesta con nuevas iniciativas.

El anuncio fue realizado por Ariel Caik, secretario de la Federación Gaucha Sanjuanina, en diálogo con Tiempo de San Juan, desde la plaza Monseñor Ítalo Severino Di Stéfano, en Capital, punto de partida de la edición actual. Allí, en medio del movimiento de jinetes, familias y agrupaciones, adelantó que la cabalgata del próximo año tendrá una extensión hasta el domingo.

Según explicó, la idea es incorporar una jornada adicional con un fuerte enfoque cultural y tradicionalista. “Vamos a hacerle la fiesta a la Difunta Correa con un festival de destrezas, payadores, locutores de renombre y tropillas de toda la provincia”, detalló. Además, se organizará un campeonato que buscará consolidarse como parte del calendario gaucho local.

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Pero no fue el único anuncio relevante. Caik también confirmó que, en el marco de la edición 2027, se realizará un sorteo destinado a fortalecer a las agrupaciones: se entregarán cuatro jaulines para el traslado de caballos. Estos estarán dirigidos a instituciones que formen parte activa del movimiento gaucho organizado y que acompañen durante todo el año a la Federación.

El objetivo, explicó, es brindar herramientas concretas a las agrupaciones para facilitar la logística y fomentar su crecimiento. “Queremos que cada institución pueda capitalizarse y seguir trabajando, para que esto no se pierda”, señaló.

Mientras tanto, la edición actual ya muestra cifras contundentes. Se espera la participación de entre 2.500 y 3.000 jinetes, con una convocatoria total que podría alcanzar entre 15.000 y 20.000 personas durante el fin de semana. Como es habitual, la travesía incluye el paso por Caucete y culmina en el santuario, donde se desarrollan actividades culturales, religiosas y espectáculos.