En San Juan descartaron dos casos de chikungunya que estaban bajo estudio

Este viernes, autoridades sanitarias de San Juan llevaron tranquilidad al confirmar que no hay casos activos de chikungunya en la provincia . La jefa de Epidemiología, Liliana Bertoni, informó que los dos pacientes que permanecían bajo estudio fueron finalmente descartados tras los análisis correspondientes.

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Según detalló la especialista en diálogo con Canal 13 San Juan, la confirmación llegó desde el Ministerio de Salud de la Nación. “Hemos recibido la confirmación de que fueron descartados”, indicó en relación a los casos que en los últimos reportes figuraban como sospechosos.

Embed - Descartaron casos de chikungunya en San Juan y aseguran que hay baja circulación viral

Bertoni explicó que estos pacientes integraban un muestreo que se realiza a nivel país para detectar posibles infecciones, en el marco de la vigilancia epidemiológica. “Nunca fueron confirmados, formaban parte de la búsqueda activa que se hace en todo el país”, aclaró.

En ese contexto, la funcionaria señaló que San Juan atraviesa actualmente un escenario de muy baja circulación viral, lo que reduce el riesgo sanitario en comparación con otras temporadas. Sin embargo, advirtió que los meses de marzo y abril suelen ser los de mayor circulación tanto de dengue como de chikungunya, por lo que insistió en reforzar las medidas preventivas.

“La clave es sostener las acciones que ya conocemos para evitar el dengue”, sostuvo, en alusión a la eliminación de criaderos de mosquitos en los hogares. “La clave es sostener las acciones que ya conocemos para evitar el dengue”, sostuvo, en alusión a la eliminación de criaderos de mosquitos en los hogares.

En cuanto a la enfermedad, recordó que el chikungunya presenta síntomas similares al dengue -como fiebre alta, dolor de cabeza y molestias musculares-, aunque se distingue por un fuerte dolor articular que puede llegar a limitar el movimiento.

Además, remarcó que la transmisión se produce a través del mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del dengue. “Sin mosquito no hay chikungunya”, enfatizó.

El panorama en la provincia contrasta con la situación en otras jurisdicciones del país. En las últimas horas, se confirmó un brote con circulación local en el conurbano bonaerense y un aumento de casos en el norte argentino, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias a nivel nacional.

Por último, desde Salud recomendaron acudir a la consulta médica ante la aparición de síntomas compatibles y evitar la automedicación, con el objetivo de lograr un diagnóstico oportuno y prevenir posibles complicaciones.