viernes 27 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Minería

Inspección en Hualilán: ARCA auditó la operación minera y revisó documentación clave

El organismo nacional realizó un control en el yacimiento sanjuanino para relevar aspectos productivos, logísticos y contractuales

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-27 at 19.41.34

La mina Hualilán, uno de los proyectos auríferos en desarrollo en San Juan, fue objeto de una inspección por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de sus tareas habituales de fiscalización.

Lee además
Las audiencias públicas ya concluyeron y el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, con media sanción del Senado, espera su tratamiento en Diputados en abril.
Reforma en debate

Ley de Glaciares: a la espera de la sesión, un geólogo sanjuanino presionó a Diputados por cambios
Fabricio Benedetti (derecha de la foto) junto a Jorge Mayoral, cuando dirigían la Mesa de Homologación y Sustitución de Importaciones. El ex dirigente respondió los cuestionamientos y opinó una nueva Ley de Proveedores en San Juan. 
Debate minero abierto

La historia del "compre local" en Veladero sigue levantando polvareda: contestó Benedetti

Según informaron desde la empresa, el operativo tuvo como objetivo relevar información vinculada a la operación del yacimiento, actualmente en etapa de explotación de oro y plata.

Durante la visita, los inspectores recorrieron las instalaciones y analizaron distintos aspectos productivos, logísticos y contractuales. En ese contexto, la compañía presentó documentación técnica sobre las características del proyecto, su estado operativo y el circuito de traslado del mineral hacia la planta de procesamiento ubicada en Casposo.

Desde Hualilán detallaron que el procesamiento se realiza bajo un esquema de flotación y que existe un contrato vigente con Casposo Argentina Ltd., lo que forma parte del esquema operativo actual del emprendimiento.

La inspección también incluyó información vinculada al sistema de transporte del mineral, las empresas contratistas que participan en la operación, el uso de maquinaria y la composición del personal afectado a las tareas mineras.

“Este tipo de inspecciones forman parte de los procesos habituales de control y son fundamentales para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente”, sostuvo Sonia Delgado, directora ejecutiva de Challenger Gold y presidenta de Golden Mining.

En el procedimiento participaron además referentes de distintas áreas de la compañía, entre ellas Medioambiente, Permisos y Cumplimiento, Finanzas, Operaciones, Servicios Técnicos y Geología.

El control se enmarca dentro de las acciones periódicas que realiza ARCA sobre actividades productivas estratégicas, en este caso la minería, uno de los sectores clave para la economía sanjuanina.

Temas
Seguí leyendo

Reforma de la Ley de Glaciares: tras una primera jornada caliente, este jueves continúa la audiencia pública

Empresas mineras fortalecen la educación en Ullum con aportes a una escuela técnica

Audiencias por la reforma de la Ley de Glaciares: comenzó la primera jornada y hay 200 oradores

Una mesa, millones de dólares y un final polémico: cómo funcionó la "ley de proveedores" cuando la minería tuvo su época de oro en San Juan

Dos áreas mineras prometedoras en manos chinas, tres años y ¿una nueva mina de oro en San Juan?

Hualilán busca consolidarse como referente en minería sustentable con su cuarto año como proyecto carbono neutral

Cuáles son los desacuerdos por la línea de 500 kV que pidió Vicuña y cuál sería la posible solución

Barrick y el "obstáculo de oro" millonario que pone en jaque sus planes en Nevada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las audiencias públicas ya concluyeron y el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, con media sanción del Senado, espera su tratamiento en Diputados en abril.
Reforma en debate

Ley de Glaciares: a la espera de la sesión, un geólogo sanjuanino presionó a Diputados por cambios

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Víctor Andrés Suizer frente al juez.
Nuevo detenido

Cayó el principal acusado de 52 estafas con el cuento de la venta de carpetas de casas del IPV

Denunciaron que empresario sanjuanino se aprovechó de un enfermo y lo estafó en miles de dólares
Fraude con la salud

Denunciaron que empresario sanjuanino se aprovechó de un enfermo y lo estafó en miles de dólares

Un gaucho que iba a la Cabalgata de la Fe fue atropellado y terminó en el hospital
Siniestro

Un gaucho que iba a la Cabalgata de la Fe fue atropellado y terminó en el hospital

El clima en San Juan: De una mañana fresca a la amenaza de tormentas por la tarde
Pronóstico

El clima en San Juan: De una mañana fresca a la amenaza de tormentas por la tarde

Murió un motociclista que fue atropellado por un colectivo en Rivadavia: luchó por su vida por más de 20 días
Triste noticia

Murió un motociclista que fue atropellado por un colectivo en Rivadavia: luchó por su vida por más de 20 días

Te Puede Interesar

Médico, deportólogo y un atleta loco por San Juan: Daro, el sesentón que llegó al Ironman vestido de Messi
Historia

Médico, deportólogo y un atleta loco por San Juan: Daro, el sesentón que llegó al Ironman vestido de Messi

Por Antonella Letizia
Juicio a policías federales acusados de un robo millonario: para las defensas no se probó nada
En la recta final

Juicio a policías federales acusados de un robo millonario: para las defensas no se probó nada

La audaz jugada de Sergio Uñac con el PJ nacional ¿tendrá réplica en San Juan?
Análisis

La audaz jugada de Sergio Uñac con el PJ nacional ¿tendrá réplica en San Juan?

En menos de un año fueron entregadas 20 movilidades para personas con discapacidad, y comienza otra oportunidad para quienes se inscriban
Transporte inclusivo

En menos de un año fueron entregadas 20 movilidades para personas con discapacidad, y comienza otra oportunidad para quienes se inscriban

Gol y ventaja de la Selección Argentina ante Mauritania en La Bombonera
Amistoso

Gol y ventaja de la Selección Argentina ante Mauritania en La Bombonera