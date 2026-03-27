Inspección en Hualilán: ARCA auditó la operación minera y revisó documentación clave

La mina Hualilán , uno de los proyectos auríferos en desarrollo en San Juan, fue objeto de una inspección por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), en el marco de sus tareas habituales de fiscalización.

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Según informaron desde la empresa, el operativo tuvo como objetivo relevar información vinculada a la operación del yacimiento, actualmente en etapa de explotación de oro y plata.

Durante la visita, los inspectores recorrieron las instalaciones y analizaron distintos aspectos productivos, logísticos y contractuales. En ese contexto, la compañía presentó documentación técnica sobre las características del proyecto, su estado operativo y el circuito de traslado del mineral hacia la planta de procesamiento ubicada en Casposo.

Desde Hualilán detallaron que el procesamiento se realiza bajo un esquema de flotación y que existe un contrato vigente con Casposo Argentina Ltd., lo que forma parte del esquema operativo actual del emprendimiento.

La inspección también incluyó información vinculada al sistema de transporte del mineral, las empresas contratistas que participan en la operación, el uso de maquinaria y la composición del personal afectado a las tareas mineras.

“Este tipo de inspecciones forman parte de los procesos habituales de control y son fundamentales para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente”, sostuvo Sonia Delgado, directora ejecutiva de Challenger Gold y presidenta de Golden Mining.

En el procedimiento participaron además referentes de distintas áreas de la compañía, entre ellas Medioambiente, Permisos y Cumplimiento, Finanzas, Operaciones, Servicios Técnicos y Geología.

El control se enmarca dentro de las acciones periódicas que realiza ARCA sobre actividades productivas estratégicas, en este caso la minería, uno de los sectores clave para la economía sanjuanina.