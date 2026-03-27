Vicuña suma a sus primeros operarios de maquinaria pesada para la etapa inicial del proyecto

La empresa Vicuña comenzó a incorporar a sus primeros trabajadores para avanzar en las tareas previas al desarrollo del proyecto. Se trata de 60 operadores de maquinaria pesada que ya iniciaron su etapa de inducción y capacitación.

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El grupo está integrado en su mayoría por personas de Iglesia, Jáchal y Guandacol, en línea con la intención de priorizar la contratación de mano de obra local desde el inicio.

El ingreso se da en una fase temprana, antes del despliegue de trabajos en terreno. Los operarios fueron seleccionados a partir de un proceso que comenzó en octubre y que apuntó a identificar perfiles con experiencia o potencial para tareas específicas.

Durante las próximas semanas, los trabajadores se formarán en conducción de camiones de gran porte y otras funciones vinculadas a la operación. La capacitación incluye entrenamiento en simuladores y prácticas en sitio, con eje en normas de seguridad.