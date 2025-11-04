martes 4 de noviembre 2025

Decisión

Scaloni decidió no convocar a Dibu Martínez para la gira de la Selección Argentina: los motivos

El arquero campeón del mundo no podrá estar en los próximos compromiso de la Selección Argentina por una decisión de Scaloni. El arquero que podría reemplazarlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dibu Martínez, afuera de la Selección Argentina.

Resta la confirmación oficial con la lista de la Selección Argentina que saldrá en las próximas horas, pero ya es un hecho que Emiliano Martínez no será convocado para afrontar la última gira internacional del 2025. El amistoso frente a Angola, del 14 de noviembre en la capital Luanda, no tendrá a Dibu plantado entre los postes, sino que habrá otro arquero desde el silbatazo inicial.

Esta ausencia de peso es por decisión de Lionel Scaloni, quien charló con el campeón del mundo y bicampeón de América y le avisó que no lo hará viajar en la fecha FIFA, primero a Alicante (allí hará base el combinado nacional) y luego a tierras africanas, ya que le permitirá ajustarse los guantes a otro arquero para que acumule minutos y confianza en la Mayor.

Claro está que Dibu es titular indiscutido en la Selección y uno de los referentes de un plantel que está en renovación constante. Como su lugar en el 11 está garantizado en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la idea del cuerpo técnico es darle descanso y exigir en el próximo choque preparatorio a los suplentes.

El apuntado a atajar contra Angola es Walter Benítez, quien meses atrás se fue de PSV por la puerta grande y se sumó a Crystal Palace, donde solo dijo presente en dos partidos de la Copa de la Liga inglesa (el dueño del arco en la Premier League es Dean Henderson).

En la gira que se viene también estará Gerónimo Rulli y la incógnita gira en torno a Facundo Cambeses, figura de Racing que viene de debutar en el último amistoso contra Puerto Rico en Estados Unidos.

