"No fue parejo": el Turco Asad cruzó a Romagnoli y apuntó contra el VAR tras el clásico cuyano

Omar “Turco” Asad , entrenador de Godoy Cruz , habló tras el empate 0 a 0 ante San Martín en el Gambarte y no esquivó la polémica. El técnico mendocino salió al cruce de su par Leandro Romagnoli , quien había señalado que “el partido fue bastante parejo”.

“Yo no lo llamo un partido parejo cuando alguien propone y el otro no. Yo propongo siempre”, lanzó Asad en conferencia, dejando clara su postura. “Buscamos variantes y hay muchas cosas positivas que hacen que yo juegue con el sistema que arrancamos, con casi cuatro delanteros”, explicó.

El DT del Tomba también se refirió al gol anulado a Agustín Auzmendi tras la intervención del VAR: “Fue un golazo y una situación inédita. Si veo la foto que me mostraron, la línea amarilla está entre medio de los pies del jugador, cuando debería estar en el último pie. Nos perjudicó”.

Asad admitió que su equipo tuvo altibajos, pero defendió el rendimiento general: “Los primeros 15 minutos del segundo tiempo jugamos mal, pero después no tuvieron más situaciones. Godoy Cruz fue superior y, aunque faltan cosas, hoy se vio algo distinto”.