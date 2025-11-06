jueves 6 de noviembre 2025

Viral

¡Que no mueran nunca estas joyitas!: apareció el "Chaveta" y esta vez protagonizó un momentazo con Julia, su "compañera"

Marcelo Pereyra, conocido como “el Chaveta”, volvió a hacer reír a todos con un insólito video junto a su inseparable compañera, la yegua Julia. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
whatsapp-image-2024-04-20-at-092429jpeg

Marcelo Pereyra, más conocido como el Chaveta, volvió a conquistar las redes con una de esas escenas que mezclan picardía, humor y corazón. En el video que él mismo publicó, aparece junto a su yegua Julia, protagonizando un momento tan desopilante como entrañable, de esos que lo convirtieron en un personaje muy querido por los sanjuaninos.

El “Chaveta” vive con su familia en un galpón que alquila desde hace algunos años. Su nombre se hizo popular después de aquella insólita situación que lo llevó a ser viral: enojado porque su Peugeot 504 se rompió, decidió arrojarlo al canal de calle Pellegrini. Desde entonces, su historia se volvió parte del anecdotario popular de San Juan.

Con el tiempo, sumó amigos y conocidos, especialmente en Santa Lucía, donde muchos lo saludan, lo invitan a compartir unos mates o le piden fotos y videos. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de golpes: la enfermedad de su esposa Cintia marcó una etapa muy difícil para toda la familia, que lo mantuvo alejado durante un tiempo.

Ahora, con su clásico carisma y una sonrisa inconfundible, el Chaveta volvió a aparecer para recordar que sigue siendo el mismo de siempre: divertido y con una manera única de hacer reír a todos.

Video: Marcelo Pereyra (@elchaveta)

