Música, teatro y ferias, la lista con todas las actividades del fin de semana en San Juan

Música en vivo, teatro, ferias, gastronomía, talleres y más opciones son las propuestas que podrán disfrutar las familias sanjuaninas durante el segundo fin de semana del mes de noviembre. Mirá el detalle con la información difundida por el Ministerio de Turismo.

- El viernes 7 y sábado 8, el Auditorio Juan Victoria celebra su 5° edición de “La Cuyania”, el evento que reúne la música y las danzas tradicionales del país. Durante los dos días, quienes lleguen hasta los jardines del lugar además podrán disfrutar de gastronomía y bebidas típica y ferias de emprendedores, con más de 100 expositores. La cita es a partir de las 20 y el costo de la entrada es de $3.000 y se pueden adquirir en boletería del lugar.

- En tanto el sábado 8, previo al Día de la Tradición, será el turno de “Celebramos lo nuestro: Llega la Peña Cantoni”. A partir de las 12 del mediodía quiénes lleguen hasta el lugar, podrán vivir una jornada de música, danza, tradición y arte popular con entrada libre y gratuita. El encuentro contará con música en vivo a cargo de Jaime Muñoz y Paola Hascher, junto a presentaciones de danza folklórica de la Academia Sentimiento de Danza. Además, habrá un torneo de truco, gastronomía típica y una exposición de artesanos del Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero, institución dedicada a preservar y fortalecer la identidad artesanal de San Juan a través de piezas únicas que reflejan el legado de pueblos originarios, criollos e inmigrantes.

- El domingo 9, la actividad continúa en el espacio con “Flor de Feria: La Fiesta de la Música”, una oportunidad para disfrutar al aire libre de emprendedores y artesanos locales, junto a bandas musicales como King of Banana, Cheroga y Palo Santo. La entrada será de $1.500 y se compran en boletería del lugar.

- El Teatro del Bicentenario llega con una puesta en escena que combina la danza y la música. “Renegadas”, una obra intensa y reflexiva que explora la complejidad del universo femenino. Con la actuación de los integrantes de la compañía Vortex, la historia sigue a Mercedes, una mujer de 50 años que se rebela ante una realidad impuesta y decide reencontrarse con su yo joven, Mechita, y con las voces de sus ancestras. Este viaje atemporal la lleva a transitar distintos rostros y momentos de la experiencia femenina: las intelectuales perseguidas, las olvidadas, las jóvenes sometidas a los mandatos de belleza, las que sobrevivieron a la violencia o eligieron sanar a través del arte. En ese reencuentro con su pasado, Mercedes descubre su propia fuerza y resignifica su historia. La invitación es para este viernes 7 a las 21.30 h, en la sala Auditorium. Las entradas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse con descuentos exclusivos en la boletería del teatro (lunes a viernes de 9:30 h a 14 h y de 16 h a 20 h; sábados, de 9:30 h a 14 h) o a través de Tuentrada.com.

- El Chalet Cantoni ofrece para este fin de semana diversas actividades, comenzando este viernes 7, a las 21.30 h, con la música de las bandas locales BBC y Gon Trio. Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000, mientras que en puerta costarán $10.000. También pueden adquirirse comunicándose al 264 467 8737.