jueves 6 de noviembre 2025

Para agendar

Las riquezas del Camino del Inca, a la mano de los sanjuaninos en una imperdible muestra

La muestra fotográfica sobre la historia y riqueza del Camino del Inca será este sábado 8 de noviembre en el Museo Franklin Rawson.

Por Mariela Pérez
image

Este sábado 8 de noviembre, desde las 20 horas en el Museo Franklin Rawson, se llevará a cabo la muestra fotográfica “Caminos del Inca – Qhapaq Ñan”, una actividad llevada a delante por el Ministerio de Gobierno y Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que busca exhibir la riqueza cultural de Perú y la majestuosidad del camino andino.

¡que no mueran nunca estas joyitas!: aparecio el chaveta y esta vez protagonizo un momentazo con julia, su companera
Viral

¡Que no mueran nunca estas joyitas!: apareció el "Chaveta" y esta vez protagonizó un momentazo con Julia, su "compañera"
Las actividades que se podrá realizar en San Juan durante este fin de semana.
Agenda

Música, teatro y ferias, la lista con todas las actividades del fin de semana en San Juan

El acto de apertura contará con la presencia del Cónsul General de Perú en Mendoza y funcionarios del Gobierno de San Juan, en el marco de las actividades que promueven el intercambio y la difusión de la cultura peruana en nuestro país. Además, la inauguración incluirá un punto artístico de baile tradicional peruano a cargo del grupo Danzas Libertad del Perú, que ofrecerá al público una muestra del folclore y la identidad cultural del país andino.

La muestra reúne 37 fotografías que retratan la riqueza cultural de Perú y la majestuosidad del Qhapaq Ñan, nombre que en lengua quechua significa “camino principal”. Este sistema vial andino, de más de 30.000 kilómetros de extensión, conectó antiguamente a las culturas precolombinas de Sudamérica y alcanzó su máximo desarrollo durante el Imperio Inca en el siglo XV.

Durante el desarrollo de la muestra, los visitantes podrán acceder a materiales de lectura y participar en actividades conexas pensadas para fomentar el conocimiento sobre la historia y el legado cultural del Perú. Además, se entregará material bibliográfico a estudiantes de establecimientos educativos.

Esta iniciativa busca fortalecer los lazos entre las culturas argentina y peruana, unidas por una historia compartida que sigue tendiendo puentes a través del arte, la educación y la memoria.

La exposición, a cargo del Consulado General del Perú en Mendoza, Secretaría de Relaciones Institucionales, y la Dirección Provincial Museo de Bellas Artes Franklin Rawson de la Secretaría de Cultura, permanecerá abierta al público de martes a domingo en horario de 12 a 20 horas hasta el jueves 20 de noviembre.

image
El SMN aseguró que hay alerta por altas probabilidades de la ocurrencia de tormentas este jueves en San Juan.
Un lío

Bajo alerta, jueves con vientos variables y probabilidad de tormentas en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

