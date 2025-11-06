Las riquezas del Camino del Inca, a la mano de los sanjuaninos en una imperdible muestra

Este sábado 8 de noviembre, desde las 20 horas en el Museo Franklin Rawson, se llevará a cabo la muestra fotográfica “Caminos del Inca – Qhapaq Ñan”, una actividad llevada a delante por el Ministerio de Gobierno y Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que busca exhibir la riqueza cultural de Perú y la majestuosidad del camino andino.

El acto de apertura contará con la presencia del Cónsul General de Perú en Mendoza y funcionarios del Gobierno de San Juan, en el marco de las actividades que promueven el intercambio y la difusión de la cultura peruana en nuestro país. Además, la inauguración incluirá un punto artístico de baile tradicional peruano a cargo del grupo Danzas Libertad del Perú, que ofrecerá al público una muestra del folclore y la identidad cultural del país andino.

La muestra reúne 37 fotografías que retratan la riqueza cultural de Perú y la majestuosidad del Qhapaq Ñan, nombre que en lengua quechua significa “camino principal”. Este sistema vial andino, de más de 30.000 kilómetros de extensión, conectó antiguamente a las culturas precolombinas de Sudamérica y alcanzó su máximo desarrollo durante el Imperio Inca en el siglo XV.

Durante el desarrollo de la muestra, los visitantes podrán acceder a materiales de lectura y participar en actividades conexas pensadas para fomentar el conocimiento sobre la historia y el legado cultural del Perú. Además, se entregará material bibliográfico a estudiantes de establecimientos educativos.

Esta iniciativa busca fortalecer los lazos entre las culturas argentina y peruana, unidas por una historia compartida que sigue tendiendo puentes a través del arte, la educación y la memoria.

La exposición, a cargo del Consulado General del Perú en Mendoza, Secretaría de Relaciones Institucionales, y la Dirección Provincial Museo de Bellas Artes Franklin Rawson de la Secretaría de Cultura, permanecerá abierta al público de martes a domingo en horario de 12 a 20 horas hasta el jueves 20 de noviembre.