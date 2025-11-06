jueves 6 de noviembre 2025

Nueva opción

San Juan tendrá una Flor de Feria con su edición "Fiesta de la Música"

El próximo domingo, los jardines del Auditorio Juan Victoria ofrecerán una actividad para disfrutar en familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vuelve la feria a los jardines del Auditorio Juan Victoria y lo hace acompañada por buena música.

Este domingo, los jardines del Auditorio Juan Victoria se llenarán de música, color y alegría con una nueva edición de Flor de Feria, que este año se suma al festejo del Día de la Música.

El evento reunirá a emprendedores, artesanos y food trucks, junto a un patio gastronómico, sorteos y una propuesta ideal para disfrutar una tarde al aire libre en familia.

Además, se presentarán en vivo tres reconocidas bandas locales: Cheroga, King of Banana y Palo Santo, quienes pondrán ritmo y energía a la jornada.

Desde la organización recordaron que, "con una propuesta llena de buena energía, Flor de Feria busca visibilizar el trabajo de los emprendedores locales, fomentar el consumo regional y ofrecer una experiencia que une arte, música y comunidad".

La cita será el domingo 9 de noviembre, de 18 a 23 en los Jardines del Auditorio Juan Victoria. La entrada general tendrá un valor de $1.500 y podrá adquirirse por boletería del Auditorio.

Flor de Feria invita a todos a ser parte de esta celebración única y a seguir sus redes sociales en Instagram como flordeferia.sj para conocer más detalles y novedades del evento.

