San Juan tendrá una Flor de Feria con su edición "Fiesta de la Música"

Vuelve la feria a los jardines del Auditorio Juan Victoria y lo hace acompañada por buena música.

Este domingo, los jardines del Auditorio Juan Victoria se llenarán de música, color y alegría con una nueva edición de Flor de Feria, que este año se suma al festejo del Día de la Música.

El evento reunirá a emprendedores, artesanos y food trucks, junto a un patio gastronómico, sorteos y una propuesta ideal para disfrutar una tarde al aire libre en familia.

Además, se presentarán en vivo tres reconocidas bandas locales: Cheroga, King of Banana y Palo Santo, quienes pondrán ritmo y energía a la jornada.

Desde la organización recordaron que, "con una propuesta llena de buena energía, Flor de Feria busca visibilizar el trabajo de los emprendedores locales, fomentar el consumo regional y ofrecer una experiencia que une arte, música y comunidad".

La cita será el domingo 9 de noviembre, de 18 a 23 en los Jardines del Auditorio Juan Victoria. La entrada general tendrá un valor de $1.500 y podrá adquirirse por boletería del Auditorio.

Flor de Feria invita a todos a ser parte de esta celebración única y a seguir sus redes sociales en Instagram como flordeferia.sj para conocer más detalles y novedades del evento.