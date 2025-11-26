Quién es el policía que quedó muy grave tras un vuelco en 9 de Julio

El nombre y el rostro del oficial ayudante Sergio Emanuel Quiroga Martínez comenzaron a difundirse este martes en redes sociales, luego de que se conociera la gravedad del siniestro vial que lo dejó al borde de la muerte en 9 de Julio . Familiares, amigos y compañeros de la fuerza lanzaron cadenas de oración para acompañarlo en las horas más críticas de su recuperación.

El vuelco ocurrió este lunes, alrededor de las 13:53, en plena siesta sanjuanina. Según fuentes policiales, el CISEM recibió un llamado que alertaba sobre una camioneta Renault Kangoo completamente destruida sobre la banquina de Ruta 183, entre calle 11 y Amable Jones. Al llegar, los efectivos encontraron en el interior del vehículo al conductor: Quiroga Martínez, de 25 años, quien presta servicios en la comisaría 37ª.

image

El oficial presentaba lesiones gravísimas en el rostro y un cuadro crítico producto del impacto. De acuerdo a la reseña policial, circulaba de Oeste a Este cuando, al tomar una curva, mordió la banquina y perdió el control de la Kangoo, que terminó estrellándose contra un pilar de luz ubicado al norte de la calzada.

A los pocos minutos llegó la ambulancia departamental, que lo trasladó de urgencia al Hospital Rawson. Allí quedó internado en terapia intensiva, donde permanece con pronóstico reservado. Sufrió fractura de cráneo y múltiples traumatismos faciales; según allegados, durante la mañana de este martes fue sometido a una cirugía.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, bajo las directivas de la ayudante fiscal Gimena Cornejo, mientras la comunidad policial y su entorno más cercano aguardan novedades sobre su evolución.