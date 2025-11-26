San Martín impulsa una nueva jornada de Eco Canje para promover el cuidado ambiental

La Municipalidad de San Martín llevará adelante una nueva edición del Eco Canje este sábado 29 de noviembre, desde las 22, en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá.

Este programa busca fomentar hábitos responsables y acompañar a la comunidad en la construcción de un departamento más limpio y sustentable.

Para participar, los vecinos podrán acercar 10 botellas plásticas PET o 10 latas de aluminio, previamente limpias y aplastadas. A cambio, recibirán un vaso reutilizable o un plantín, elementos que promueven prácticas cotidianas más amigables con el ambiente.

Este tipo de iniciativas permiten fortalecer la conciencia ecológica y promover acciones concretas que contribuyen al cuidado del entorno.