San Martín ultima detalles para el 8º Concurso del Asador Sanjuanino: todo lo que tenés que saber

El sábado 29 de noviembre, desde las 19:00 hs, San Martín será nuevamente escenario de uno de los encuentros más queridos por las familias del departamento: el 8º Concurso del Asador Sanjuanino.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La cita es el próximo sábado 29 de noviembre. La grilla de artistas ya está confirmada: La entrada es libre y gratuita
El sábado 29 de noviembre, desde las 19:00 hs, San Martín será nuevamente escenario de uno de los encuentros más queridos por las familias del departamento: el 8º Concurso del Asador Sanjuanino.
El certamen pone en valor las costumbres, los sabores locales y el talento de quienes dominan el arte del fuego.
La jornada contará con patio de comidas, paseo de artesanos, stands municipales y un escenario colmado de música y artistas. Actuarán Inti Huama, Bajo Sol, Abelino Cantos y La Nota Folckfusion, además de artistas departamentales y academias de danzas que darán un marco especial a la fiesta.
Con entrada libre y gratuita, el evento invita a vecinos y visitantes a disfrutar una noche de encuentro, tradición y cultura popular.
San Martín abre sus puertas para compartir otra edición de esta celebración que ya forma parte de la identidad del departamento.