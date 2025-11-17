San Martín ultima detalles para el 8º Concurso del Asador Sanjuanino: todo lo que tenés que saber

San Martín espera a todos en una nueva edición del Concurso del Asador Sanjuanino.

El sábado 29 de noviembre, desde las 19:00 hs, San Martín será nuevamente escenario de uno de los encuentros más queridos por las familias del departamento: el 8º Concurso del Asador Sanjuanino.

El certamen pone en valor las costumbres, los sabores locales y el talento de quienes dominan el arte del fuego.

La jornada contará con patio de comidas, paseo de artesanos, stands municipales y un escenario colmado de música y artistas. Actuarán Inti Huama, Bajo Sol, Abelino Cantos y La Nota Folckfusion, además de artistas departamentales y academias de danzas que darán un marco especial a la fiesta.

image

Con entrada libre y gratuita, el evento invita a vecinos y visitantes a disfrutar una noche de encuentro, tradición y cultura popular.

San Martín abre sus puertas para compartir otra edición de esta celebración que ya forma parte de la identidad del departamento.