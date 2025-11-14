viernes 14 de noviembre 2025

Puro disfrute

Iglesia celebra su 272° aniversario con actividades para todos los gustos

La programación incluye propuestas culturales, educativas, deportivas y comunitarias en distintos puntos del departamento

Por Redacción Tiempo de San Juan
Iglesia, repleto de actividades en su mes aniversario.

Iglesia celebra el 272° Aniversario de su fundación con un mes cargado de actividades culturales, educativas, deportivas y comunitarias que ponen en valor su identidad y la historia que sigue construyendo en comunidad.

Cronograma de actividades

  • 15/11 Carreras Cuadreras “Las Flores” Club Hípico Las Flores
  • 19/11 Fiesta de la Producción y el Trabajo Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra – Rodeo, 20:00 hs.
  • 23/11 Desafío Cuesta del Viento – Premio Municipalidad de Iglesia (MTB y Running)- Grupo “Los Nairos” Rodeo, 9:00 hs.
  • 24/11 Serenata Aniversario – 272° Fundación del Departamento de Iglesia Plaza Benita Molina – Rodeo- 20:00 hs
  • 25/11 Acto Protocolar y Desfile Cívico Plaza Benita Molina – Rodeo -10:30 hs.
  • 29/11 Cabalgata al Cura Brochero Agua del Pozo – Bella Vista- 13:00 hs - Agrupación Cura Brochero.
  • 29/11 Aniversario de Tudcum Plaza Héctor Roco – Tudcum- 20:00 hs - Comunidad de Tudcum.
