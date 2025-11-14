Iglesia celebra su 272° aniversario con actividades para todos los gustos

Iglesia celebra el 272° Aniversario de su fundación con un mes cargado de actividades culturales, educativas, deportivas y comunitarias que ponen en valor su identidad y la historia que sigue construyendo en comunidad.
viernes 14 de noviembre 2025
La programación incluye propuestas culturales, educativas, deportivas y comunitarias en distintos puntos del departamento
