jueves 13 de noviembre 2025

Este viernes

Un municipio de San Juan rematará camionetas y varias máquinas

La Municipalidad de San Martín realizará una subasta pública este viernes 14 de noviembre, donde se pondrán a la venta vehículos y demás bienes en desuso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
remate san martin camioneta f100 san juan

La Municipalidad de San Martín anunció que este viernes 14 de noviembre de 2025, a partir de las 9:30, se realizará un remate público de bienes municipales, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 3022. La subasta estará a cargo del martillero Víctor Daniel Carmona (Mat. Nº 395/01) y se desarrollará en el sector de Talleres Municipales.

El Centro Arte Nativo de Albardón volverá a llenarse de actividades gauchas con el festejo del 28° aniversario de la Agrupación Gaucha El Relincho.
Pura tradición

El Relincho celebra un nuevo aniversario convocando a toda la paisanada en el Centro Arte Nativo
un populoso barrio de chimbas estreno plaza
Obra pública

Un populoso barrio de Chimbas estrenó plaza

Entre los elementos a subastar se incluyen camionetas, maquinaria pesada y chatarra, todos en el estado en que se encuentran. La lista contempla una Ford F100 (1994), una Chevrolet CS10 (1971), una minicargadora Michigan 25C (1994), una cargadora Michigan C45 (1995), una retroexcavadora New Holland B90B (2011), una cargadora Iron ZL355 (2012), además de repuestos varios.

Según informaron desde el municipio, la comisión base será del 10% más el 10% de IVA, y el saldo deberá abonarse en un plazo de cinco días hábiles. Los bienes podrán exhibirse previamente en el predio de los Talleres Municipales.

Para quienes deseen obtener más información o realizar consultas, se dispuso el número 155040247, correspondiente al martillero a cargo. Desde la comuna destacaron que esta medida busca dar transparencia al proceso y garantizar el aprovechamiento responsable de los recursos públicos.

image
Además de Jáchal, otro departamento sanjuanino eligió a su Paisana de la Tradición y sumó Gaucho

Rivadavia lanzó su concurso a la "Mejor Vidriera Navideña": los premios van de una notebook a una cafetera

Por Redacción Tiempo de San Juan

