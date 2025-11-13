Un municipio de San Juan rematará camionetas y varias máquinas

La Municipalidad de San Martín anunció que este viernes 14 de noviembre de 2025, a partir de las 9:30, se realizará un remate público de bienes municipales, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 3022. La subasta estará a cargo del martillero Víctor Daniel Carmona (Mat. Nº 395/01) y se desarrollará en el sector de Talleres Municipales.

Pura tradición El Relincho celebra un nuevo aniversario convocando a toda la paisanada en el Centro Arte Nativo

Entre los elementos a subastar se incluyen camionetas, maquinaria pesada y chatarra, todos en el estado en que se encuentran. La lista contempla una Ford F100 (1994), una Chevrolet CS10 (1971), una minicargadora Michigan 25C (1994), una cargadora Michigan C45 (1995), una retroexcavadora New Holland B90B (2011), una cargadora Iron ZL355 (2012), además de repuestos varios.

Según informaron desde el municipio, la comisión base será del 10% más el 10% de IVA, y el saldo deberá abonarse en un plazo de cinco días hábiles. Los bienes podrán exhibirse previamente en el predio de los Talleres Municipales.

Para quienes deseen obtener más información o realizar consultas, se dispuso el número 155040247, correspondiente al martillero a cargo. Desde la comuna destacaron que esta medida busca dar transparencia al proceso y garantizar el aprovechamiento responsable de los recursos públicos.