Rivadavia lanzó su concurso a la "Mejor Vidriera Navideña": los premios van de una notebook a una cafetera

“Mejor Vidriera Navideña” es el nombre del concurso que ya lanzó la Municipalidad de Rivadavia, a través de la Oficina de Comercio, para promover el comercio local, dinamizar las ventas de fin de año y potenciar la creatividad de los comerciantes rivadavienses.

La primera edición de la propuesta invita a todos los locales comerciales del departamento a decorar sus vidrieras con temática navideña, utilizando materiales y estilos libres. El objetivo es que cada negocio pueda generar experiencias visuales atractivas, que inspiren a los vecinos a recorrer y comprar en el departamento durante una de las temporadas más importantes del año.

El intendente Sergio Miodowsky expresó que este concurso “es una forma de acompañar y visibilizar el esfuerzo diario de nuestros comerciantes, impulsando un movimiento económico positivo para el sector y reforzando el espíritu navideño”.

“Este tipo de acciones son en base a acompañar al comercio del Rivadavia, como lo venimos haciendo por ejemplo con la reciente inauguración del primer polo comercial del departamento”, agregó.

Los detalles del concurso en Rivadavia

¿Quiénes pueden participar?

Todos los comercios inscriptos en la oficina de Industrial y Comercio, y ubicados en Rivadavia podrán sumarse. No tiene costo de inscripción.

La inscripción cierra el 19 de diciembre a las 12 hs.

¿Cómo inscribirse?

Los comerciantes deberán enviar sus datos y una foto de la vidriera ya decorada al:

Mail: [email protected]

WhatsApp: 264 561 4594

Datos a enviar:

Nombre del titular del comercio

Nombre de fantasía

Rubro y dirección

Foto de la vidriera terminada

Criterios de evaluación

Un jurado especializado tendrá en cuenta:

Creatividad

Originalidad

Uso del espacio

Materiales utilizados

Iluminación

Innovación

Además, las fotos serán compartidas en las redes sociales oficiales del municipio, donde la votación del público también sumará puntos.

Premios

Los comercios que resulten destacados recibirán:

1° Premio: Notebook

2° Premio: Impresora

3° Premio: Cafetera

Vigencia