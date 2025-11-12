miércoles 12 de noviembre 2025

Obra pública

Un populoso barrio de Chimbas estrenó plaza

La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, inauguró el espacio junto a los vecinos. La obra incluyó forestación, veredas, bancos y una gran glorieta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los vecinos del Barrio Los Tamarindos, en el departamento de Chimbas, ya disfrutan de su nueva plaza, un espacio renovado que combina naturaleza, recreación y mejoras urbanas. La inauguración estuvo encabezada por la intendenta Daniela Rodríguez, quien compartió la jornada con las familias del lugar.

El proyecto incluyó preparación del terreno, reacondicionamiento de cordones y cunetas, además de la construcción de veredas y veredines de hormigón. Uno de los puntos más destacados es la glorieta metálica de 16 metros cuadrados, que se erige como el corazón del espacio público.

La plaza cuenta con 10 bancos de hormigón, 8 cestos papeleros y una completa forestación con árboles autóctonos y césped sembrado para darle un marco verde al barrio.

Los más chicos también tienen su lugar: se instalaron juegos infantiles que incluyen un mangrullo, columpios, sube y baja y trepadores, pensados para fomentar el encuentro y la recreación familiar.

Para mejorar la seguridad y el disfrute nocturno, se colocaron 26 lámparas ornamentales tipo Apolo de 130 watts, que garantizan una iluminación cálida y uniforme en todo el predio.

La obra se concretó a través de una inversión conjunta entre fondos municipales y mano de obra contratada, como parte del plan de mejora y recuperación de espacios públicos que impulsa el municipio chimbero.

