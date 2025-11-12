Un populoso barrio de Chimbas estrenó plaza

Los vecinos del Barrio Los Tamarindos , en el departamento de Chimbas , ya disfrutan de su nueva plaza , un espacio renovado que combina naturaleza, recreación y mejoras urbanas. La inauguración estuvo encabezada por la intendenta Daniela Rodríguez , quien compartió la jornada con las familias del lugar.

El proyecto incluyó preparación del terreno, reacondicionamiento de cordones y cunetas , además de la construcción de veredas y veredines de hormigón . Uno de los puntos más destacados es la glorieta metálica de 16 metros cuadrados , que se erige como el corazón del espacio público.

La plaza cuenta con 10 bancos de hormigón, 8 cestos papeleros y una completa forestación con árboles autóctonos y césped sembrado para darle un marco verde al barrio.

Los más chicos también tienen su lugar: se instalaron juegos infantiles que incluyen un mangrullo, columpios, sube y baja y trepadores, pensados para fomentar el encuentro y la recreación familiar.

Para mejorar la seguridad y el disfrute nocturno, se colocaron 26 lámparas ornamentales tipo Apolo de 130 watts, que garantizan una iluminación cálida y uniforme en todo el predio.

La obra se concretó a través de una inversión conjunta entre fondos municipales y mano de obra contratada, como parte del plan de mejora y recuperación de espacios públicos que impulsa el municipio chimbero.