jueves 13 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pura tradición

El Relincho celebra un nuevo aniversario convocando a toda la paisanada en el Centro Arte Nativo

La agrupación oriunda de San Martín muda su festejo a tierras albardoneras para este sábado 15 de noviembre. La fiesta de la familia gaucha, entre jineteadas y sentimientos, está asegurada

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Centro Arte Nativo de Albardón volverá a llenarse de actividades gauchas con el festejo del 28° aniversario de la Agrupación Gaucha El Relincho.

El Centro Arte Nativo de Albardón volverá a llenarse de actividades gauchas con el festejo del 28° aniversario de la Agrupación Gaucha El Relincho.

La Agrupación Gaucha El Relincho de San Martín está festejando sus primeros 28 años de vida y quiere compartir una gran fiesta gaucha, con toda la paisanada este sábado 15 de noviembre, en el Centro Arte Nativo de Albardón.

Lee además
un municipio de san juan rematara camionetas y varias maquinas
Este viernes

Un municipio de San Juan rematará camionetas y varias máquinas
un populoso barrio de chimbas estreno plaza
Obra pública

Un populoso barrio de Chimbas estrenó plaza

Según apuntan desde la organización, la intención es que las actividades comiencen a las 16:00 con la prueba de tambores, dando paso posteriormente a las carreras del Mini Campeonato, en la que participan miembros de las agrupaciones federadas, donde el premio será un chivo asado.

RELINCHO

La emoción crecerá con el siguiente punto del cronograma establecido ya que llegará el turno de las carreras por el Campeonato de la Federación Gaucha Sanjuanina. Quedan dos fechas por disputarse y la adrenalina va en aumento. También habrá lugar para un desafío de tropillas y el tradicional desfile.

Martín Guevara y Luciano Pereyra estarán a cargo de la animación, José Riveros ejercerá de payador, Lisandro Caik de campanillero y Ariel Caik de capataz.

Temas
Seguí leyendo

Además de Jáchal, otro departamento sanjuanino eligió a su Paisana de la Tradición y sumó Gaucho

Rivadavia lanzó su concurso a la "Mejor Vidriera Navideña": los premios van de una notebook a una cafetera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un municipio de san juan rematara camionetas y varias maquinas
Este viernes

Un municipio de San Juan rematará camionetas y varias máquinas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa. 
Fuera de control

Una mujer causó destrozos en una conocida clínica privada de Capital tras discutir con un médico

Problemas para un reconocido empresario que chocó en Santa Lucía: afirmaron que estaba ebrio y le radiaron la camioneta
Impactante

Problemas para un reconocido empresario que chocó en Santa Lucía: afirmaron que estaba ebrio y le radiaron la camioneta

La víctima del violento atraco. Atrás, la ventana que rompieron los asaltantes. video
Violento atraco

Terror en Chimbas: una banda de encapuchados asaltó a una mujer y a su hija en la madrugada

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
Clima

Alerta por tormentas en San Juan: el SMN prevé lluvias y calor sofocante durante dos días

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Te Puede Interesar

De un pequeño pueblo colombiano al corazón del vóley sanjuanino: la inspiradora historia de Ronald Jiménez
Tiempo Streaming

De un pequeño pueblo colombiano al corazón del vóley sanjuanino: la inspiradora historia de Ronald Jiménez

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Guillermo Baigorrí.
Exclusivo

Confirmado: cuándo asumirá Guillermo Baigorrí como Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan

San Juan inicia el relevamiento nacional del personal docente y no docente 2025: cómo será
Censo

San Juan inicia el relevamiento nacional del personal docente y no docente 2025: cómo será

Vuelo sanitario.
Gran despliegue

Trasladaron de urgencia en helicóptero a un vecino de Jáchal que sufrió un ACV y lucha por su vida