El Relincho celebra un nuevo aniversario convocando a toda la paisanada en el Centro Arte Nativo

La Agrupación Gaucha El Relincho de San Martín está festejando sus primeros 28 años de vida y quiere compartir una gran fiesta gaucha, con toda la paisanada este sábado 15 de noviembre, en el Centro Arte Nativo de Albardón.
La agrupación oriunda de San Martín muda su festejo a tierras albardoneras para este sábado 15 de noviembre. La fiesta de la familia gaucha, entre jineteadas y sentimientos, está asegurada
Según apuntan desde la organización, la intención es que las actividades comiencen a las 16:00 con la prueba de tambores, dando paso posteriormente a las carreras del Mini Campeonato, en la que participan miembros de las agrupaciones federadas, donde el premio será un chivo asado.
La emoción crecerá con el siguiente punto del cronograma establecido ya que llegará el turno de las carreras por el Campeonato de la Federación Gaucha Sanjuanina. Quedan dos fechas por disputarse y la adrenalina va en aumento. También habrá lugar para un desafío de tropillas y el tradicional desfile.
Martín Guevara y Luciano Pereyra estarán a cargo de la animación, José Riveros ejercerá de payador, Lisandro Caik de campanillero y Ariel Caik de capataz.