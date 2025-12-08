Abel Chiconi responde: qué espera del Congreso, cómo imagina el diálogo con Orrego y cuáles son los cambios que considera impostergables

A días de asumir como diputado nacional por La Libertad Avanza , el sanjuanino Abel Chiconi se prepara para ingresar al Congreso en medio de una transición marcada por expectativas de reformas profundas y un clima político que redefine alianzas y prioridades. Con el 10 de diciembre como punto de partida para una nueva etapa institucional, Chiconi anticipó que su llegada estará enfocada en impulsar cambios estructurales que considera urgentes para San Juan, especialmente en materia laboral, impositiva y ambiental. En esta entrevista, el dirigente libertario trazó sus objetivos inmediatos, analizó el diálogo con otras fuerzas y compartió cómo vive este desafío en lo personal y familiar.

Mano a mano Cristian Andino responde: entre el Presupuesto, las reformas y las prioridades que llevará al recinto

Mano a mano Carlos Jaime responde: el detrás de escena de su llegada al Congreso, su postura ante posibles reformas y la agenda urgente para San Juan

– ¿Qué temas considerás urgentes para San Juan que deben tratarse en el Congreso?

– “Sin dudas, la modernización laboral y la reforma impositiva son urgentes. También la Ley de Glaciares es prioridad para nuestra provincia.”

– ¿Qué creés que será lo más difícil de los primeros meses en el Congreso?

– “No veo temas difíciles. Estamos en momentos de cambios grandes y eso es lo importante.”

– ¿Cómo evaluás el clima político que encontrarás al asumir?

– “Lo imagino bueno y de diálogo.”

– ¿Qué experiencia previa creés que más te prepara para esta función?

– “En lo personal, conocer la necesidad del sector privado. Es momento de que crezcamos como país y solo el sector privado lo va a hacer posible.”

– ¿Cómo te vas a posicionar frente a los proyectos de reforma laboral, impositiva o previsional que podrían llegar?

– “Los veo necesarios, además de urgentes.”

– ¿Cómo imaginás que será el diálogo con el gobierno provincial de cara al tratamiento de leyes clave?

– “Lo imagino igual que hasta ahora: el necesario para que los sanjuaninos y los argentinos vean los cambios. Y ayudando al que se deje ayudar.”

– ¿Cuál fue la primera persona que llamaste o abrazaste el día que resultaste electo diputado?

– “A los del equipo de La Libertad Avanza de San Juan y luego a la familia.”

– ¿Cómo vive tu familia esta nueva etapa?

– “Muy contenta y apoyando todo este proceso.”

– ¿Qué aprendiste de vos mismo en estos últimos meses?

– “Espero seguir aprendiendo esta nueva profesión. Es muy linda.”

– ¿Qué soñás para San Juan cuando pensás en el largo plazo?

– “Pienso que San Juan va a ser una provincia pujante y en crecimiento. Y la sociedad se tiene que preparar para lo que viene.”