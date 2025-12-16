Se incendió una casa en el centro y señalan que el inquilino lo hizo de manera intencional

Un hecho insólito, pero a la vez grave, ocurrió en Capital. Una casa se incendió y según las primeras versiones, el inquilino de este lugar habría iniciado de manera intencional el incendio. Esta versión la dio la dueña de esta propiedad.

Juicio abreviado Reconoció que intentó incendiar la casa de su expareja y le dieron dos años de prisión condicional

En la casa no había gente, pero la dueña expresó su enojo con la persona que le alquila porque perdió mucho material de construcción. “Tengo que a ponerme a ver todo lo que había ahí dentro porque se perdió”, le expresó a la prensa que estaba presente en el lugar.

Según la joven, la persona que estaba alquilando mandó a hacer trabajos en el lugar (soldar), “Sabía que todo era inflamable”, expresó.

Esta mujer también denunció un hecho de violencia contra su hermana. “Mi hermana estaba filmando (el incendio) y este hombre la agredió, le pegó. Voy a hacer todas las denuncias correspondientes y más por violencia de género, porque él no tiene porque pegarle a una mujer, ni a nadie en realidad”.

Luego dijo: “Se estaba filmando y nadie lo estaba molestando. Está guardando todo lo que estaba pasando nada más”.