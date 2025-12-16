martes 16 de diciembre 2025

Se incendió una casa en el centro y señalan que el inquilino lo hizo de manera intencional

La dueña del lugar explicó a la policía lo que había ocurrido. El incendio ocurrió pasado el mediodía de este martes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hecho insólito, pero a la vez grave, ocurrió en Capital. Una casa se incendió y según las primeras versiones, el inquilino de este lugar habría iniciado de manera intencional el incendio. Esta versión la dio la dueña de esta propiedad.

En la casa no había gente, pero la dueña expresó su enojo con la persona que le alquila porque perdió mucho material de construcción. “Tengo que a ponerme a ver todo lo que había ahí dentro porque se perdió”, le expresó a la prensa que estaba presente en el lugar.

Según la joven, la persona que estaba alquilando mandó a hacer trabajos en el lugar (soldar), “Sabía que todo era inflamable”, expresó.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "AHORA Un gran incendio generó momentos de tensión este martes al mediodía en pleno centro sanjuanino. El hecho se produjo en un depósito donde se almacenan materiales de construcción, ubicado en inmediaciones de calle Belgrano y avenida Rioja. El humo y las llamas generaron gran preocupacon entre los vecinos de la zona. Bomberos se encuentra trabajando en el lugar e investigan las causas que pudieron darle inicio. Todos los detalles en www.tiempdoesanjuan.com #incendio #trinidad #sanjuan #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Esta mujer también denunció un hecho de violencia contra su hermana. “Mi hermana estaba filmando (el incendio) y este hombre la agredió, le pegó. Voy a hacer todas las denuncias correspondientes y más por violencia de género, porque él no tiene porque pegarle a una mujer, ni a nadie en realidad”.

Luego dijo: “Se estaba filmando y nadie lo estaba molestando. Está guardando todo lo que estaba pasando nada más”.

