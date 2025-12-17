San Martín fue distinguido nuevamente en el Premio Provincial a la Calidad

La Municipalidad de San Martín volvió a destacarse a nivel provincial al ser reconocida, por quinto año consecutivo, en el Premio Provincial a la Calidad. Esta distinción reafirma un camino de trabajo sostenido basado en la mejora continua, la eficiencia, la eficacia y la transparencia en los procesos administrativos y en el manejo de los fondos públicos.
El reconocimiento fue recibido por el equipo municipal que impulsó y acompañó este proceso, junto a la intendente Analía Becerra, poniendo en valor el trabajo colectivo, la planificación estratégica y el compromiso sostenido a lo largo del tiempo.
A lo largo de estos años, San Martín obtuvo las siguientes distinciones: Mención Oro en 2021 y 2022; Mención Oro y Medalla de Plata en el Premio Nacional a la Calidad en 2023, siendo el único departamento del país en recibir una distinción en esa edición; Mención Bronce en 2024; y nuevamente Mención Oro en 2025.
Este nuevo logro consolida a San Martín como un municipio comprometido con una gestión pública de calidad, con resultados concretos que se construyen año tras año y fortalecen la confianza de la comunidad.