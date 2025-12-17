miércoles 17 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Logro

San Martín fue distinguido nuevamente en el Premio Provincial a la Calidad

Por quinto año consecutivo, el municipio recibió un reconocimiento que destaca la mejora continua, la transparencia y la eficiencia en la gestión pública.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Municipalidad de San Martín volvió a destacarse a nivel provincial al ser reconocida, por quinto año consecutivo, en el Premio Provincial a la Calidad. Esta distinción reafirma un camino de trabajo sostenido basado en la mejora continua, la eficiencia, la eficacia y la transparencia en los procesos administrativos y en el manejo de los fondos públicos.

Lee además
en san juan, mira todos los ganadores del premio provincial a la calidad 2025
Celebración

En San Juan, mirá todos los ganadores del Premio Provincial a la Calidad 2025
mato al volante en san martin, busco quedar en libertad, pero un juez lo denego
Investigación

Mató al volante en San Martín, buscó quedar en libertad, pero un juez lo denegó

El reconocimiento fue recibido por el equipo municipal que impulsó y acompañó este proceso, junto a la intendente Analía Becerra, poniendo en valor el trabajo colectivo, la planificación estratégica y el compromiso sostenido a lo largo del tiempo.

image

A lo largo de estos años, San Martín obtuvo las siguientes distinciones: Mención Oro en 2021 y 2022; Mención Oro y Medalla de Plata en el Premio Nacional a la Calidad en 2023, siendo el único departamento del país en recibir una distinción en esa edición; Mención Bronce en 2024; y nuevamente Mención Oro en 2025.

Este nuevo logro consolida a San Martín como un municipio comprometido con una gestión pública de calidad, con resultados concretos que se construyen año tras año y fortalecen la confianza de la comunidad.

(Fuente: Prensa Municipalidad de San Martín)

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos
Tras la muerte en Chimbas

Radiografía de las picadas en San Juan: los videos en redes, los puntos conflictivos y cómo se juntan los grupos

Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas
Fallecido

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas

Imagen ilustrativa
Extorsión

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas
Investigación

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas

Te Puede Interesar

El topógrafo sanjuanino condenado por hechos de violencia contra tres exparejas: impugnó la sentencia en su contra
Tribunales

El topógrafo sanjuanino condenado por hechos de violencia contra tres exparejas: impugnó la sentencia en su contra

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan
Fin de una etapa

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan

La renuncia de Ricardo Martínez tomó por sorpresa al sector minero y abrió un abanico de interpretaciones sobre los motivos y el futuro de Gualcamayo. video
Incertidumbre

Silencio y sorpresa: lo que se escucha sobre la repentina salida de Ricardo Martínez de la conducción de Gualcamayo

Violencia extrema y disparos por la espalda: piden 22 años de prisión para el sujeto que intentó matar a su pareja
Este miércoles

Violencia extrema y disparos por la espalda: piden 22 años de prisión para el sujeto que intentó matar a su pareja

De la ilusión a la pesadilla: el caso de Misiones revive la estafa a egresados que marcó a San Juan
Antecendente

De la ilusión a la pesadilla: el caso de Misiones revive la estafa a egresados que marcó a San Juan