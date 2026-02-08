domingo 8 de febrero 2026

Lo atraparon robando en Capital y tuvo el tupé de enojarse con la policía que lo atrapó

El ladrón estaba muy enojado, golpeó a policías y destrozó un patrullero a patadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un violento episodio se registró en Capital, donde un hombre de 36 años fue detenido tras ser sorprendido mientras cometía distintos intentos de robo y, lejos de entregarse, reaccionó con furia contra los efectivos policiales que lo aprehendieron.

El hecho fue intervenido por personal de la Comisaría 4ta, luego de que varios transeúntes alertaran sobre un sujeto que intentaba robar pertenencias en la vía pública. Según fuentes policiales, el individuo había sustraído llaves de un automóvil y también intentó apoderarse de un teléfono celular.

El acusado fue identificado como Jasi Herrera, de 36 años, quien fue interceptado por los uniformados a pocos metros del lugar. Al ser abordado, el hombre se ofuscó de inmediato y comenzó a resistirse de manera violenta: lanzó golpes y patadas contra los agentes, dañó la pistolera de uno de ellos y terminó rompiendo la ventanilla trasera del móvil policial a patadas.

Tras reducirlo, los efectivos realizaron una requisa y hallaron en su poder las llaves de un automóvil Peugeot, un alargue tipo taller, una cinta métrica, una mochila y una gorra negra, elementos que quedaron secuestrados para la causa.

El sujeto quedó detenido y será investigado por los delitos de robo, resistencia a la autoridad y daño, en Flagrancia.

