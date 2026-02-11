En plena sesión, Jorge Capitanich habló de la muerte de su ex esposa, Sandra Mendoza

El senador de Unión por la Patria y ex gobernador de Chaco Jorge Capitanich se refirió este jueves al fallecimiento de su ex esposa Sandra Mendoza y recordó que a ambos no sólo los unieron sus hijas sino “el amor por la patria".

“Engendramos dos maravillosas hijas y un amor muy fuerte por la Patria”, expresó Capitanich durante la sesión del Senado por la reforma laboral.

Asismismo, agradeció “muy especialmente" las palabras de sus colegas y la "enorme manifestación de cariño, de amor y respeto” de todos los bloques.

Agradezco los mensajes de condolencias y el homenaje realizado en el Honorable Senado de la Nación por el fallecimiento de Sandra Mendoza, madre de mis dos hijas: Guillermina y Jorgelina. La vida y las circunstancias me han permitido reflexionar desde el amor compartido en una… — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) February 11, 2026

Al conocer la noticia del fallecimiento de Mendoza, a poco de haber iniciado la sesión, Capitanich se retiró del recinto para regresar un rato más tarde.