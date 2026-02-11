miércoles 11 de febrero 2026

Mensaje

En plena sesión, Jorge Capitanich habló de la muerte de su ex esposa, Sandra Mendoza

El senador nacional Jorge Capitanich se refirió a la reciente muerte de la histórica dirigenta del peronismo chaqueño, con la que tuvo dos hijas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El senador de Unión por la Patria y ex gobernador de Chaco Jorge Capitanich se refirió este jueves al fallecimiento de su ex esposa Sandra Mendoza y recordó que a ambos no sólo los unieron sus hijas sino “el amor por la patria".

image

“Engendramos dos maravillosas hijas y un amor muy fuerte por la Patria”, expresó Capitanich durante la sesión del Senado por la reforma laboral.

Asismismo, agradeció “muy especialmente" las palabras de sus colegas y la "enorme manifestación de cariño, de amor y respeto” de todos los bloques.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmcapitanich/status/2021652154772083084&partner=&hide_thread=false

Al conocer la noticia del fallecimiento de Mendoza, a poco de haber iniciado la sesión, Capitanich se retiró del recinto para regresar un rato más tarde.

