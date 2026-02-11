Tras la polémica con Milei, Techint hace una fuerte inversión en Brasil

Tras la polémica con el gobierno, el holding Ternium, subsidiario del gigante industrial Techint, anunció hoy una inversión de usd 315,2 millones en un gigante brasileño siderúrgico.

Impacto empresarial Milei tildó de "don Chatarrín" a un magnate que realizó una importante inversión en San Juan

Crimen Paolo Rocca expresó su preocupación por el freno de la industria

Con esos fondos, completó la compra de un 31,6% de las acciones de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas).

Con 10.000 empleados, Usiminas es el principal productor de acero para la industria automotriz de Brasil; vende más 4 millones de toneladas por año y consume 9 millones de toneladas de mineral de hierro.

De esta forma, el grupo de liderado por Paolo Rocca amplió su participación en la industria del acero en Brasil, en una operación que había sido anunciada preliminarmente en noviembre 2025.

La confirmación llega tras la polémica que tuvo Techint con el Gobierno por la licitación privada de los tubos para el gasoducto dedicado a la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) del consorcio petrolero Southern Energy (SESA), adjudicada a la india Welspun.

El presidente Javier Milei dijo que Paolo Rocca era “Don Chatarrín de los tubitos caros”.

Fue luego de que Techint advirtiera que estudiaba presentar una medida antidumping contra la importación de caños indios, con una diferencia de 45% entre los precios de cada oferta.

Usiminas produce acero plano para diferentes industrias, incluida la chapa de acero que se utiliza en los caños para gasoductos.

En esa planta se hizo la chapa para que después Tenaris fabricara en Valentín Alsina, Buenos Aires, los tubos para el ex Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK, hoy “Perito Moreno”) de Vaca Muerta durante 2022.