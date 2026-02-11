miércoles 11 de febrero 2026

Decisión

Tras la polémica con Milei, Techint hace una fuerte inversión en Brasil

A través de Ternium, el holding que conduce Paolo Rocca anunció una inversión en Brasil de más de 300 millones de dólares.

Por Agencia NA
image

Tras la polémica con el gobierno, el holding Ternium, subsidiario del gigante industrial Techint, anunció hoy una inversión de usd 315,2 millones en un gigante brasileño siderúrgico.

Con esos fondos, completó la compra de un 31,6% de las acciones de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas).

Con 10.000 empleados, Usiminas es el principal productor de acero para la industria automotriz de Brasil; vende más 4 millones de toneladas por año y consume 9 millones de toneladas de mineral de hierro.

De esta forma, el grupo de liderado por Paolo Rocca amplió su participación en la industria del acero en Brasil, en una operación que había sido anunciada preliminarmente en noviembre 2025.

La confirmación llega tras la polémica que tuvo Techint con el Gobierno por la licitación privada de los tubos para el gasoducto dedicado a la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) del consorcio petrolero Southern Energy (SESA), adjudicada a la india Welspun.

El presidente Javier Milei dijo que Paolo Rocca era “Don Chatarrín de los tubitos caros”.

Fue luego de que Techint advirtiera que estudiaba presentar una medida antidumping contra la importación de caños indios, con una diferencia de 45% entre los precios de cada oferta.

Usiminas produce acero plano para diferentes industrias, incluida la chapa de acero que se utiliza en los caños para gasoductos.

En esa planta se hizo la chapa para que después Tenaris fabricara en Valentín Alsina, Buenos Aires, los tubos para el ex Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK, hoy “Perito Moreno”) de Vaca Muerta durante 2022.

