jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Servicio privado

Fallas en la telefonía móvil e internet en Calingasta: solo una de tres empresas fue a conciliar con los vecinos

Defensa al Consumidor realizó audiencia pública en Calingasta. Fue tras una denuncia colectiva de vecinos por deficiencias en el servicio de telefonía móvil e internet. Dos empresas quedaron a un paso de ser multadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, informó que el organismo participó de una audiencia pública en el departamento de Calingasta, donde existe una denuncia colectiva de vecinos por falta de servicio de tres compañías de telefonía celular y de internet: Movistar, Personal y Claro.

Lee además
En Calingasta no se logra superar el problema de comunicación. 
Crisis

Calingasta "incomunicada": el municipio denunció a una empresa telefónica
san juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formacion tecnologica, ¿como se hara?
Planes 2026

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?

Solo Movistar se presentó a la instancia conciliatoria. Claro y Personal podrían enfrentar la formulación de cargos y posteriores multas por no asistir.

Según explicó la funcionaria “ la audiencia conciliatoria se realizó en el propio departamento debido a que no todos los vecinos podían trasladarse, por lo que el equipo de Defensa al Consumidor decidió concurrir al lugar para facilitar la instancia administrativa.

image

En esta oportunidad, solamente se presentó la empresa Movistar. Allí se avanzó en una conciliación con el objetivo de mejorar la prestación del servicio. Carrizo destacó que este tipo de instancias son administrativas y conciliatorias, y remarcó que cuando se logra un acuerdo “gana el consumidor y también el denunciado”, ya que el expediente se resuelve y pasa a archivo.

En caso de no alcanzarse una solución, el procedimiento continúa con la formulación de cargos y la aplicación de una multa, instancia que desde el organismo buscan evitar. “Nosotros no queremos trabajar en la multa, queremos solucionar el problema del consumidor”, señaló.

La próxima audiencia fue fijada para el lunes 9 de marzo a las 13 horas, fecha en la que se espera el descargo formal de Movistar. En tanto, para las otras dos compañías que no asistieron se avanzará con la formulación de cargos, paso previo a la sanción económica correspondiente.

image
Seguí leyendo

La AFA irá a la Justicia por la investigación que realizará la IGJ

Alarma en la UNSJ: el Consejo Superior sesiona de urgencia ante el drástico recorte de fondos nacionales

Bullrich se depegó la agresión al camarógrafo de A24: "Ya no soy ministra de Seguridad"

Detuvieron a un grupo de ambientalistas que saltó las rejas del Congreso para protestar contra la Ley de Glaciares

Del veto de Cristina a la apuesta de Milei: la sinuosa historia de la Ley de Glaciares que condiciona a San Juan

¿Se vuelve a prorrogar el concurso del Poder Judicial? Las razones que inclinan la balanza por el sí

Dos intendentes de San Juan, en una reunión con funcionarios nacionales sobre narcocriminalidad

Acueducto gate: la Fiscalía de Estado se conformó como parte querellante en la causa penal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formacion tecnologica, ¿como se hara?
Planes 2026

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Yogs, uno de los clásicos productos de ARSA, y las manifestaciones frente a Alal
Desempleo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Marcos Darío Luna frente al juez.
Delitos contra chicos

Enviaron al penal a un presunto groomers de Rawson por acosar a tres niñas y compartir videos de pornografía infantil

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores
Golpe al bolsillo

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores

Te Puede Interesar

Tras convertir en ley el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, cómo quedaría el mapa productivo en San Juan
Impacto económico

Tras convertir en ley el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, cómo quedaría el mapa productivo en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras las denuncias, Triax Motors sufrió un escrache en las puertas del local: Estafador
Carteles en la vidriera

Tras las denuncias, Triax Motors sufrió un escrache en las puertas del local: "Estafador"

Los tours de compras de San Juan a Chile, afectados por el cambio: cómo fue la demanda durante las vacaciones de verano
Relevamiento

Los tours de compras de San Juan a Chile, afectados por el cambio: cómo fue la demanda durante las vacaciones de verano

Fue promesa y proyecto de San Martín, quedó colgado y firmó para un club del fútbol sanjuanino
Historia

Fue promesa y proyecto de San Martín, quedó 'colgado' y firmó para un club del fútbol sanjuanino

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?
Planes 2026

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?