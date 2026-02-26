Fallas en la telefonía móvil e internet en Calingasta: solo una de tres empresas fue a conciliar con los vecinos

La directora de Defensa al Consumidor , Fabiana Carrizo, informó que el organismo participó de una audiencia pública en el departamento de Calingasta , donde existe una denuncia colectiva de vecinos por falta de servicio de tres compañías de telefonía celular y de internet: Movistar, Personal y Claro.

Solo Movistar se presentó a la instancia conciliatoria. Claro y Personal podrían enfrentar la formulación de cargos y posteriores multas por no asistir.

Según explicó la funcionaria “ la audiencia conciliatoria se realizó en el propio departamento debido a que no todos los vecinos podían trasladarse, por lo que el equipo de Defensa al Consumidor decidió concurrir al lugar para facilitar la instancia administrativa.

En esta oportunidad, solamente se presentó la empresa Movistar. Allí se avanzó en una conciliación con el objetivo de mejorar la prestación del servicio. Carrizo destacó que este tipo de instancias son administrativas y conciliatorias, y remarcó que cuando se logra un acuerdo “gana el consumidor y también el denunciado”, ya que el expediente se resuelve y pasa a archivo.

En caso de no alcanzarse una solución, el procedimiento continúa con la formulación de cargos y la aplicación de una multa, instancia que desde el organismo buscan evitar. “Nosotros no queremos trabajar en la multa, queremos solucionar el problema del consumidor”, señaló.

La próxima audiencia fue fijada para el lunes 9 de marzo a las 13 horas, fecha en la que se espera el descargo formal de Movistar. En tanto, para las otras dos compañías que no asistieron se avanzará con la formulación de cargos, paso previo a la sanción económica correspondiente.