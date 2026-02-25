Barracas Central se lo dio vuelta a Tigre y se metió en zona de Play-off

Barracas Central superó a Tigre 2-1 por el partido correspondiente a la fecha siete del Torneo Apertura.

Los goles del “Guapo” los marcaron Fernando Tobio y Facundo Bruera, mientras que Ignacio Russo había adelantado al “Matador” en el primer tiempo, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

El conjunto de Diego Dabove había golpeado primero con una acción de alto nivel técnico. Jabes Saralegui recibió cerca de la mitad de cancha, dejó en el camino a Dardo Miloc y filtró un pase preciso para Ignacio Russo, quien definió con potencia para vencer a Marcelo Miño y adelantar al Matador.

Sin embargo, el desarrollo cambió rápidamente en el inicio del complemento. A los cinco minutos, Iván Tapia ejecutó un tiro libre al área, Tomás Sultani falló en la salida tras chocar con un compañero y Fernando Tobio capturó el rebote para establecer el empate.

El golpe anímico fue inmediato. Tras el saque del medio, Barracas recuperó alto, Tomás Porra interceptó el despeje y Jhonatan Candia inició la jugada que terminó con un centro preciso para que Facundo Bruera conectara de cabeza y marcara el 2 a 1 definitivo.

Barracas volvió a sumar de a tres y recuperó confianza, mientras Tigre, que venía de resonantes triunfos ante Racing y River, dejó pasar la oportunidad de alcanzar la cima de su zona.