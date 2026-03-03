martes 3 de marzo 2026

Segunda edición

Con un Prólogo en Santa Lucía, arranca la Vuelta a San Juan femenina de damas

El inicio de la carrera de ciclismo en ruta será este martes 03 de marzo, desde las 19 en Santa Lucía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vuelta a San Juan femenina

Desde el martes 03 al domingo 08 de marzo 2026, en la provincia se disputará la segunda edición de la Vuelta a San Juan para damas. La competencia de ciclismo en ruta será exclusivamente femenina y recorrerá varios departamentos, producto de un prólogo y cinco etapas que superarán los 300 kilómetros de carrera. Las categorías participantes serán Junior (2008-2009), Sub 23, Elite y Máster (+45 años).

Esta carrera de tipo amateur contará con la presencia de equipos locales, nacionales e internacionales. La nómina oficial incluye a 124 ciclistas, procedentes de cinco países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay.

Vuelta a San Juan Damas 2026 contará con la organización de Fundación Planeta Ramírez, fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y el auspicio principal de Gobierno de San Juan. El evento también tendrá respaldo por parte de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, Agencia Deportes San Juan y Federación Ciclista Sanjuanina.

A continuación, la información correspondiente a la actividad del día:

Martes 03 de marzo – Prólogo

Departamento: Santa Lucía.

Concentración: 18:00 , en intersección de calles Tomás Edison y Colón.

Largada: 19:00 .

Recorrido: por calle Colón hacia el norte hasta calle Cordillera de los Andes, al este hasta calle San Juan, al sur hasta calle San Lorenzo, al oeste hasta calle Colón, al norte hasta Línea de Meta en el mismo sitio donde fue la Largada (Colón y Tomás Edison).

Total: 7,6 KM aproximadamente. Cantidad de giros a confirmar.

Temas
