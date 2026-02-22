lunes 23 de febrero 2026

Ciclismo

Rubén Ramos logró el bronce en la Madison y Argentina cerró con éxito el Panamericano de Chile

El ciclista sanjuanino se subió al podio junto a Tomás Moyano, mientras la delegación argentina sumó cuatro medallas y demostró su nivel continental.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Rubén Ramos volvió a destacarse en el ciclismo continental al conseguir la medalla de bronce en la prueba Madison del Campeonato Panamericano de Ciclismo en Pista 2026, formando dupla con el puntano Tomás Moyano. La competencia se desarrolló en el Velódromo de Peñalolén de Chile, donde ambos pedalistas demostraron su solidez y constancia en una de las pruebas más exigentes del programa.

La actuación de Ramos se sumó al gran balance de la Selección Argentina de Ciclismo, que cosechó cuatro medallas en total. Moyano ganó el oro en el Ómnium, mientras que la sanjuanina Maribel Aguirre obtuvo la plata en la misma especialidad, superada únicamente por la mexicana Yareli Acevedo. Franco Buchanan también se llevó la medalla de plata, consolidando el protagonismo argentino en la pista.

El cierre del Panamericano dejó señales alentadoras para el futuro del ciclismo nacional, con un equipo que combina experiencia y juventud y con sanjuaninos como Ramos y Aguirre como referentes. La delegación argentina regresará con un balance positivo y con la motivación de mantener su nivel competitivo de cara a próximas competencias continentales.

